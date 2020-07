Federico González: "Quizá LaLiga sí nos ve con más lupa y eso nos da mucho gusto"

El asesor económico del Real Oviedo, Federico González, atendió a SER Deportivos Asturias para hacer balance de la actual situación institucional que vive la entidad. González cree que “quizá LaLiga sí nos ve con más lupa y eso nos da mucho gusto porque se da cuenta de que somos uno de los clubes más organizados y que trabajamos mejor”. Además, admite que “no haber hecho ERTE ha sido algo muy positivo. Una de las ventajas de que nuestra propiedad sea un grupo solvente es esta”.

Uno de los efectos de la liga post pandemia fue la imposibilidad de que la gente acudiese al Carlos Tartiere. El club, ante esta situación, propuso a sus abonados una serie de compensaciones entre las que se encontraban la devolución íntegra del dinero correspondiente a los encuentros sin público en la grada. Federico González explica que “la devolución del importe la han solicitado el 25,9%”. Además, avanza que “en este momento estamos trabajando en la campaña de socios de verano. En un par de semanas, tres máximo, saldremos con la campaña”.

Preguntado por lo que hubiese sucedido en caso de descenso, señaló que “a mí me hubiera dado un infarto (risas). En caso de haber pasado eso, Arturo se hubiese mantenido dentro del Oviedo. Arturo es un hombre de pelea y estaría obligándonos a sacar la situación adelante a la mayor brevedad”.

En lo referente a los patrocinios de cara a la próxima temporada, el asesor económico del club carballón explica que “estoy trabajando en el patrocinador principal, pero no me marco plazos. Hay empresas que les interesa patrocinarnos, pero no la publicidad. El Grupo tiene negocios en todo el mundo y hay empresas a las que les interesa patrocinar al Grupo”. Además, añade que “el Oviedo todavía necesita la ayuda de Arturo, pero aún más de la afición, vayamos bien o mal. Parte de mis objetivos es que el Oviedo sea autosuficiente definitivamente”.

Respecto a las llegadas de Arnau y Ziganda, González cree que “fueron una satisfacción muy grande. Arnau está contento trabajando conmigo y yo con él. Estamos comprometidos en sacar este proyecto adelante. Estamos comprometidos en sacar este proyecto adelante. Sobre Ziganda, los resultados hablan por sí mismos. Si nada más tomáramos en cuenta los puntos desde la llegada del Cuco seríamos líderes. Su trabajo ha sido impecable y estamos muy contentos del grupo que hemos conformado”.

Preguntado por su llegada al club, Federico González deja claro que “yo no venía a sustituir a Joaquín del Olmo. No vi como un problema la salida de Joaquín, sino como un reto que debía superar. Aquí debemos estar preparados para todo. Tenemos que afrontar todo lo que se nos ponga por delante”.

Por último, Federico González liga su futuro en la entidad carbayona al tiempo que Arturo Elías considere oportuno: “Yo estoy feliz en Oviedo, es una gran ciudad y la gente es muy amable conmigo. El periodo que estaré por aquí dependerá de la satisfacción de Arturo con mi trabajo”.