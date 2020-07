Un carnaval de Cádiz lleno de dudas

Los dos tienen en la cabeza su agrupación de 2021. Luis Rivero, que pasó a la final el pasado año con su coro Al Sonar Las Doce, ya tiene nombre para el carnaval del año que viene. Se llamará La Voz y, en su mente, tiene toda la idea desarrollada, pendiente de comenzar a fijar el repertorio. Antonio Pérez 'Piru', componente de la chirigota del Canijo de Carmona, ya cuenta, gracias al empuje de Sergio Guillén 'Tomate' casi todo el repertorio de su comparsa de 2021, con la que espera proseguir la senda de éxito de Los Niños Sin Nombre y Ciudad de Dios. "Tenemos ya seis pasodoble", admite. Además, cuenta ya con nuevos y flamantes fichajes y todas las ilusiones intactas. Pero ninguno de los dos sabe a ciencia cierta si habrá concurso o no. Ni siquiera si habrá carnaval. La fiesta de Cádiz se llena de dudas por el coronavirus.

Piru es defensor de que se celebre lo que se pueda. A ser posible todo. "Cádiz necesita alegrías", argumenta. Por eso cree que el concurso debe organizarse, aunque no haya carnaval en la calle. "¿Por qué hay que renunciar al teatro si eso va a hacer feliz a mucha gente?". Rivero, en cambio, cree que no se debe desligar concurso y carnaval en la calle, no entiende una cosa sin la otra.

Ambos son conscientes de las enormes dificultades que supondrá la organización del carnaval del año que viene, al menos con la situación de hoy: sin vacuna, con rebrotes, con restricciones a las concentraciones, con límites de aforo. "Hoy por hoy un coro de 40 o 45 personas es que ni siquiera puede reunirse para ensayar", advierte Rivero. "No sé lo que pasará. Si hay que replantear la modalidad para que sea posible, se le quita su propia naturaleza. Y puede tener sentido si lo haces para un medio plazo, pero no para un año solo", se explica. "Nos faltan datos para saber lo que se podrá hacer o no", añade Piru.

Rivero, que es profesor en un colegio de El Puerto, aporta, desde su propia experiencia un problema inminente. La gran mayoría de agrupaciones, que se sirven de centros públicos para ensayar, no podrá hacerlo por las restricciones ya enviadas por Educación a las direcciones de colegios. "Es que son muy restrictivas. Solo se permite el acceso a estos centros a alumnos y profesores, y poco más. La responsabilidad estará en las direcciones de cada centro, así que será muy difícil ensayar", detalla el director de coros.

A eso se añaden las dificultades de las puestas en escena, las restricciones de distancia sobre componentes, la posibilidad que un componente dé positivo y sus repercusiones en el desarrollo del concurso... Los dos coinciden en que el concurso, tal y como lo hemos conocido hasta ahora, no será posible en 2021. "Quizá haya que hacer un festival, o antologías para contentar a la afición y a los carnavaleros, pero un concurso será muy difícil", aporta Rivero.

Pero los dos siguen trabajando en su agrupación del año que viene como aferrándose a una esperanza, a la que no quieren renunciar del todo. "Es que yo sé que voy a hacer carnaval. No sé si en el Falla, es un tablao, en mi habitación o un balcón", dice Piru. "Yo soy optimista y creo que seremos capaces de montar algo muy bonito y demostrar a la gente que aquí somos especiales y, dentro de todas estas circunstancias, podremos montar algo adaptándonos a esta situación".