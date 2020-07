A Coruña recupera el acto institucional de conmemoración del Día de Galicia

El Concello de A Coruña ha vuelto a acoger esta mañana un acto institucional de conmemoración del Día de Galicia, el último gobierno en celebrarlo fue el bipartido PSOE-BNG hace casi una década, ni PP ni Marea Atlántica continuaron celebrando un acto con el que hoy la alcaldesa, Inés Rey, ha reivindicado una Galicia construída también "desde el coruñesismo". Un acto que finalizaba con el himno de Galicia.

Hace un siglo, las Irmandades da Fala celebraban por primera vez el Día de Galicia. Lo hacían en A Coruña, como ciudad desde la que reivindicaron un proyecto de autogobierno. Inés Rey ha querido recuperar ese espíritu en un discurso cargado de simbolismo y que ha sido uno de los de mayor carga política desde que gobierna. Defensa cerrada del gallego y de un coruñesismo que considera "profundamente galleguista". Defensa de una ciudad "sin la cual no se puede construir Galicia y viceversa".

"Se abrimos un mapa planetario, A Coruña vese encabezando o centro do mundo, que lle chaman Galicia. Non somos periferia, somos vangarda. Espero contar con todas e todos vós para dicirlle a quen sexa, como hai un século, neste centenario do 25 de xullo, o Día de Galicia, A Coruña volve presentarse como o que é o que loce nas palabras que presiden a fachada do Pazo municipal: cabeza, garda e chave, forza e antemural do Reino de Galicia", subrayó la alcaldesa en su intervención.

Inés Rey habló de este acto como un paso más en el espíritu de una ciudad "que hoxe se reivindica como faro de Galicia, como berce e futuro, como actualidade dun país vizoso ao que lle queda moito por facer".

Ha apelado a la "unión de todas las instituciones" en el desarrollo de un proyecto "de progreso, de futuro, profundamente gallego y municipalista". Rey ha recordado el proyecto autonomista que A Coruña defendió hace cuatro décadas.

La alcaldesa ha asegurado en su discuros que el coruñesismo actual es profundamente galeguista, trasnversal, aberto y reacion a las fronteras, "como nos ensina o Atlántico" y que A Coruña de la reactivación ofrece la Ciudad de las TIC; la Economía Azul "que debe ter o seu centro nos terreos portuarios"; las políticas de cuidados y de sostenibilidad, las industrias textiles, la sensibilidad social, el feminismo, el progreso y la cultura como motor.

En el pleno ha habido representación de todos los grupos políticos de María Pita, del Gobierno Central, así como de las Fuerzas Armadas.