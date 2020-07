Viñales empieza dominando y Honda coloca a Nakagami como mejor del FP2

Arrancó este viernes en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, el primer Gran Premio de Andalucía de MotoGP de la historia, y lo hizo con los mismos protagonistas del pasado Gran Premio de España, salvo la ausencia destacada de Marc Márquez que ayer, tras recibir el apto para disputar el Gran Premio, decidía descansar en esta primera jornada de entrenamientos para así ganar tiempo a su recuperación y afrontar mañana las sesiones libres programadas (FP3 y FP4), además de la sesión de calificación.

Un nuevo reto que tiene por delante el español del equipo Honda Repsol que para poder estar en la sesión de calificación que confecciona la parrilla de salida, deberá marcar un tiempo al menos igual al 107% del piloto más rápido en cualquiera de las cuatro sesiones de ensayos libres.

La jornada ha contado con un horario similar al de la semana pasada con dos sesiones de entrenamientos para cada categoría que se iniciaba a las 9 de la mañana con el primer Free Practice para la clase de Moto3. Con respecto a las temperaturas, estas durante la mañana dieron una tregua con respecto a las marcadas el viernes anterior. Sirva como ejemplo que de los 28º grados en el ambiente y los 35º en el asfalto de la 1ª sesión libre de MotoGP del pasado viernes, se ha pasado hoy a los 26º en el ambiente y 27ª en la pista. Un tanto de lo mismo ocurría en el resto de categorías tomando como referencia la 1ª sesión del GP de España. Si bien, durante la sesión de tarde la temperatura del asfalto referenció casi la misma temperatura del pasado viernes en la misma sesión aunque en el ambiente fueron algo más suaves con apenas dos grados de diferencia.

En la categoría reina, el piloto español del equipo Yamaha Monster, Maverick Viñales, segundo en el pasado Gran Premio de España tras el francés Fabio Quartararo que conseguía la victoria, fue el más rápido de la jornada y comenzaba el día dominando el primer entreno libre del día al marcar un registro de 1.37.063, lejos aún de la pole de este último pasado fin de semana marcada por Quartararo con 1.36.705. Pero era la primera sesión y el objetivo era otro como señalaba el propio Viñales: "El FP1 ha ido bastante bien. Hemos probado algunas cosas que no pudimos probar durante la última carrera y he sentido un avance. De cualquier forma, tengo los pies en el suelo y sabemos que tenemos que trabajar incluso más duro para hacer una mejor carrera porque realmente tenemos un gran potencial. El equipo está trabajando en una buena línea. Marqué una buena vuelta en el FP1 lo cual es siempre importante, así que me siento fuerte". En la segunda, ya con la temperatura del asfalto mucho más alta, el de Yamaha finalizaba en quinto lugar con 1.38.107, si bien, su tiempo de la mañana fue la referencia al final de la jornada y ya nadie pudo en la segunda tanda, dominada por el japonés Takaaki Nakagami, conseguir mejorar su registro.

Segundo mejor tiempo del día para su compañero de equipo, el incombustible Valentino Rossi que paraba el crono en 1.37.205, siendo el sudafricano de KTM, Brad Binder, tercero con un registro de 1.37.370. Pol Espargaró (KTM), firmaba una buena sesión terminando quinto a pesar de una caída cuando se pasó de frenada en Michelin. Sexta plaza para el portugués Miguel Oliveira, seguido de Jack Miller y Nakagami en la séptima y octava posición respectivamente, mientras el español Aleix Espargaro era noveno con el italiano de Ducati Andrea Dovizioso cerrando el top ten de la categoría.

En cuanto a los pilotos declarados aptos en el día de ayer, caso del español Alex Rins y el británico Cal Crutchlow, ambos se tomaron las cosas con calma, completando en ambos casos 24 vueltas a lo largo de las dos sesiones donde como era de esperar se clasificaron en las últimas posiciones.

Resultados MotoGP FP1+FP2: 1.-Maverick Viñales (Yamaha) 1.37.063 2.-Valentino Rossi (Yamaha) 1.37.205 3.-Brad Binder (KTM) 1.37.370 4.-Franco Morbidelli (Yamaha) 1.37.416 5.-Pol Espargaro 1.37.442 6.-Miguel Oliveira (KTM) 1.37.492 7.-Jack Miller (Ducati) 1.37.566 8.-Takaaki Nakagami (Honda) 1.37.592 9.-Aleix Espargaro (Aprilia) 1.37.735 10.-Andrea Dovizioso (Ducati) 1.37.739…11.-Joan Mir (Suzuki) 1.37.749 12.-Iker Lecuona (KTM) 1.37.832….15.-Alex Márquez 1.37.957…18.-Tito Rabat (Ducati) 1.38.393…21.-Alex Rins 1.39.101

En cuanto a las caídas en esta categoría, todas sin consecuencias y en la sesión 2, se produjeron las de Pol Espargaro, Iker Lecuona, Johan Zarco y Tito Rabat.

En la categoría intermedia, era el piloto italiano del equipo Sky, Marco Bezzecchi quien se adjudicaba el mejor tiempo de la sesión con un registro de 1.41.525 logrado durante la tanda matinal. El japonés, Tetsuta Nagashima, líder del certamen, se colocaba a la zaga con un tiempo de 1.41.553, mientras el piloto español del equipo Speed Up, Jorge Navarro, firmaba el tercer mejor tiempo de la jornada con 1.41.590. Lorenzo Baldassarri, Nicolo Bulega y Sam Lowes se clasificaban a continuación con el ganador del pasado Gran Premio, Luca Marini, situándose en la séptima plaza a escasas dos décimas del mejor tiempo del día. El español Jorge Martín, que subía al pódium el pasado domingo, era octavo con Stefano Manzi en noveno lugar y el español Aron Canet cerrando la clasificación de los diez mejores del día. El piloto gaditano Marcos Ramírez lograba situarse en la décimo sexta plaza con 1.42.068.

Resultados FP1+FP2 Moto2: 1.-M.Bezzecchi (Kalex) 1.41. 525 2.-T.Nagashima (Kalex) 1.41.553 3.-J.Navarro (Speed up) 1.41.590 4.-L.Baldassarri 1.41.678 5.-N.Bulega (Kalex) 1.41.735 6.-S.Lowes (Kalex) 1.41.750 7.-L.Marini (Kalex) 1.41.755 8.-J.Martin (Kalex) 1.41.757 9.-S.Manzi (MV Agusta) 1.41.761 10.-A.Canet (Speed up) 1.41.890…

En Moto3, mejor tiempo del día para el piloto español Raúl Fernandez (KTM Ajo) que marcaba un registro de 1.45.896 durante la sesión de la mañana que nadie lograba mejorar en la segunda tanda y además se convertía en el único piloto de la categoría que lograba rodar en el minuto y 45 segundos. El de KTM, comienza el Gran Premio en el top, igual que hizo la semana pasada cuando terminó segundo el primer día y tratará a buen seguro de mejorar posición en parrilla y la sexta plaza que cosechó el pasado domingo. "Estoy muy contento de cómo ha ido el día" señalaba el piloto español. "Llevamos trabajando aquí desde hace más de una semana y esto se nota tanto en el equipo como conmigo mismo que las cosas son más claras. Sabemos el neumático que vamos a usar y el set up que se adapta mejor a este circuito. Me siento cómodo rodando con toda clase de compuestos y esto es algo muy positivo. Sin embargo, seguimos trabajando para mejorar en algunos pequeños detalles" señalaba el madrileño. Segundo mejor tiempo para el japonés Tatsuki Suzuki que paraba el crono en 1.46.112, mientras el piloto checo Filip Salac firmaba el mejor registro de la jornada con 1.46.205. El mejor español era Carlos Tatay que se situaba sexto con 1.46.292, seguido de Jeremy Alcoba con 1.46.333. El ganador de las dos primeras carreras y líder del mundial Albert Arenas, finalizó décimo cuarto con problemas mecánicos en la FP1, siendo de los pocos en la FP2 que mejoraron registros en el FP2.

Resultados Moto3 FP1+FP2: 1.-Raúl Fernandez (KTM) 1.45.896 2.-Tatsuki Suzuki (Honda) 1.46.112 3.-Filip Salac (Honda) 1.46.205 4.-Gabriel Rodrigo (Honda) 1.46.237 5.-Andrea Migno (KTM) 1.46.289 6.-Carlos Tatay (KTM 1.46.292 7.-Jeremy Alcoba (Honda) 1.46.333 8.-Tony Arbolino (Honda) 1.46.360 9.-John Mcphee (Honda) 1.46.387 10.-Stefano Nepa (KTM) 1.46.564…

Cerraba la jornada de hoy la Copa del Mundo de MotoE con la segunda sesión de entrenamientos que dominaba el brasileño Eric Granado, ganador el pasado fin de semana de la prueba inaugural del certamen, si bien, el tiempo marcado por el piloto suizo Dominique Aegerter durante la tanda matinal de 1.48.024, fue la referencia de la jornada, mientras Granado, segundo (1.48.056), se quedaba a escasas 32 milésimas del primero. Tercer mejor tiempo para el italiano Matia Casadei con 1.48.083 con Alex de Angelis quinto mejor tiempo -1.48.128. El mejor español era Jordi Torres en la sexta plaza, seguido del andaluz Alejandro Medina en la séptima plaza.

Resultados FP1+FP2 MotoE: 1.-D.Aegerter 1.48.024 2.-Eric Granado 1.48.056 3.-M.Casadei 1.48.083 4.-A.de Angelis 1.48.128 5.-M.Ferrari 1.48.308 6.-J.Torres 1.48.523 7.-A.Medina 1.48.690…