Los empresarios del ocio nocturno están "expectantes por las noticias y desolados por las consecuencias"

Ya son seis las comunidades que han puesto restricciones al ocio nocturno, y aquí en Andalucía el presidente de la Junta baraja también limitarlo. Juan Manuel Moreno estudia sacar el ocio cerrado, que es el más contagioso, hacia un ocio ordenado y al aire libre, y a la vez prohibir los botellones.

Estas medias las estudiará el comité de expertos que asesora a la Junta el próximo lunes, y ese mismo día Moreno Bonilla ha citado a los alcaldes de las ocho capitales andaluzas para hablar de estas nuevas restricciones. El ocio nocturno está en el punto de mira de la lucha contra el repunte del coronavirus. En la última semana la cifra de contagiados en Andalucía se ha incrementado en 452 personas. Hay en total 1.685 casos activos y 27 brotes, cinco más en las últimas horas. De ellos, 4 se han detectado en Granada.

En Hoy por Hoy Sevilla ha estado Alfonso Maceda, vocal de la junta de hostelería de Sevilla en ocio nocturno y propietario de la terraza Alfonso. Asegura Maceda que están como todos los sectores, "expectantes por ver las noticias y desolados por la situación, y muchos, arruinados".

Cree que "se está criminalizando al sector en general, porque puede haber algún brote, pero puede saltar en un supermercado o en una oficina también, y eso no se cierra". El sector de ocio nocturno está pendiente de reunirse con la Junta y el ayuntamiento de Sevilla para que "antes de tomar una decisión nos escuchen".

La principal propuesta que van a llevar es fomentar las terrazas al aire libre, que tienen menos riesgo," en las que se pueden mantener todos los servicios cumpliendo todos los requisitos que se han ordenado, tal y como se está haciendo".

Asegura Alfonso Maceda que más del 50% de los establecimientos no podrían soportar otro cierre, no solo los locales, sino los proveedores: "Hay que darle una solución a los jóvenes en verano, porque si no se van a reunir en casa particulares y será peor".