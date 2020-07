La Filmoteca d'Estiu 2020 ofrece calidad y seguridad

El Institut Valencià de Cultura lanza la programación de la nueva la Filmoteca d’Estiu que se inaugura el viernes 31 de julio, a las 22:30 horas, con la proyección de ‘Dolor y gloria’ (2019), Goya a mejor película, director, actor y guion (entre otros) y premio al mejor actor en el Festival de Cannes.

‘Dolor y gloria’ narra una serie de reencuentros, algunos físicos y otros recordados después de décadas, de un director de cine en su ocaso. El film de Pedro Almodóvar también podrá verse el sábado 1 y el domingo 2 de agosto.

La programación de la Filmoteca d’Estiu 2020 consta de un total de 15 películas divididas en dos ciclos.

Por una parte, la ya tradicional ‘Cosecha de premios’, en la que recuperamos las películas ganadoras en las principales categorías de los premios más destacados (Oscar, Goya, Premios del Cine Europeo y Premis de l’Audiovisual Valencià). Por otra, el ciclo temático de esta edición, ‘Summer Was Sexy!’, que tiene por objetivo restaurar, aunque solo sea en la pantalla, los besos y las caricias que la COVID-19 nos ha robado.

PROGRAMACIÓN

Al margen de ambos ciclos, el 17 de agosto tendrá lugar el preestreno de la última película de Icíar Bollaín. ‘La boda de Rosa’, rodada en València y Benicàssim y con producción valenciana de Turanga Films y el Institut Valencià de Cultura, será presentada por el equipo de la película.

En el ciclo ‘Cosecha de premios’ figuran ‘Dolor y gloria’, de Pedro Almodóvar; ‘Vivir dos veces’, de María Ripoll, mejor película en los Premis de l’Audiovisual Valencià (8 y 9 de agosto); ‘La favorita’, de Yorgos Lanthimos (13 y 14 de agosto); ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’, de Salvador Simó, (21 y 22 de agosto), y ‘Parásitos’, de Bong Joon-ho, Oscar a mejor película, dirección, y guion original y Palma de Oro en Cannes (28, 29 y 30 de agosto).

En el ciclo ‘Summer Was Sexy!’ podrá verse ‘Suc de síndria’ (2019), de Irene Moray, y ‘Gente en domingo’, de Robert Siodmak (3 y 4 de agosto); ‘Call Me by Your Name’ (2017), de Luca Guadagnino (6 y 7 de agosto); ‘Pauline en la playa’ (1982), de Eric Rohmer (10 y 11 de agosto); ‘Leyenda dorada’ (2019), de Ion de Sosa y Chema García Ibarra, y ‘La innocència’, de Lucía Alemany (15 y 16 de agosto); ‘Buenos días, tristeza’ (1958), de Otto Preminger (18 y 20 de agosto); ‘Aguas tranquilas’ (2014), de Naomi Kawase (23 y 24 de agosto), y ‘Dirty Dancing’ (1987), de Emile Ardolino (25 y 27 de agosto).

La celebración de la Filmoteca d’Estiu es posible gracias al Ayuntamiento de València, que cede los jardines del Palau de la Música como espacio de las proyecciones.

La Filmoteca de València mantiene su oferta cinematográfica en la ciudad durante el mes de agosto con la celebración de la Filmoteca d’Estiu y sus proyecciones al aire libre.

Los criterios de programación de la Filmoteca d’Estiu son los mismos que se siguen el resto del año en la sala Berlanga: versión original, calidad en las proyecciones y un precio asequible.

Las proyecciones de la Filmoteca d’Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles, que no hay sesión. La proyección se inicia a las 22:30 horas y la taquilla se abre a las 21:00 horas. El precio de la entrada general es de 3,50 euros y 25 euros para el abono de diez sesiones.