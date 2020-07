Fabio Quartararo repite pole en Jerez

La ola de calor que azota algunos puntos de Andalucía, se sintió y de forma intensa también en las instalaciones del Circuito de Jerez-Angel Nieto donde hoy se celebraban los entrenamientos calificatorios del Gran Premio Red Bull de Andalucia, segunda cita puntuable del Campeonato del Mundo para las clases de MotoGP y MotoE y tercera en el caso de Moto2 y Moto3, además de ser el segundo Gran Premio consecutivo que las instalaciones jerezanas acogen en esta temporada 2020 marcada por la crisis sanitaria del Covid-19.

Y es que la temperatura volvió a condicionar la segunda parte de los entrenamientos contra el crono que definían las posiciones de parrilla y donde la principal noticia aconteció en la clase de MotoGP en la que mañana no estará finalmente el piloto español Marc Márquez que junto a su equipo, ha preferido no arriesgar al sufrir molestias durante la tarde en su recién operado brazo derecho.

MotoGP

Hoy, todas las miradas se centraban en el box naranja del Repsol Honda Team en el que Marc Márquez acaparaba el interés por su vuelta a la pista tras la lesión del Gran Premio anterior, su posterior paso por el quirófano, y su vuelo relámpago de nuevo a Jerez para ser examinado por los doctores que le dieron el apto para participar en el Gran Premio Red Bull de Andalucía de este fin de semana. La incógnita de si físicamente sería capaz de aguantar las 25 vueltas en las que está fijada la carrera se despejó más tarde, ya que hoy, tras descansar en la jornada de ayer, le bastaron un par de giros en el FP3 para salvar el 107% y entrar sin mayor problemas a la Q1 al marcar un registro de 1.37.882 que lo situaba en la décimo novena plaza. Si bien, tras completar una vuelta –sin pasar por meta y por tanto sin tiempo- el piloto de Honda enfilaba el camino de boxes y ya no saldría más en la Q1, aunque con su registro del FP3 estaba clasificado para la carrera desde donde partiría en la última posición en la parrilla de salida. Y como decimos, la incógnita se despejó cuando se publicaba una nueva parrilla revisada en la que ya no aparecía Marc que decidía junto a su equipo no participar en el Gran Premio. "Nos hemos probado esta mañana, lo veía factible, he hecho un buen tiempo, quizás si me costaba más hacer un time attack porque todo es mucho más agresivo que mantener un ritmo y a partir de ahí todo iba bien. Esta tarde sea por el calor, sea por la fatiga de la mañana, he hecho una tanda larga, he parado en el box y cuando he salido de box he visto inmediatamente que algo pasaba...sea por la inflamación o algo... se quedaba el brazo sin fuerza y es ahí donde uno mismo tiene que ser realista y sobre todo escuchar a su cuerpo y ahí he visto que realmente podía ser peligroso y cuando ya hay peligro por el medio es mejor apartarse". De esta forma el piloto español del Team Honda Repsol ponía punto y final a su participación en esta prueba en la que ha tenido el valor de probarse y ver si realmente estaba en condiciones, algo que finalmente no ha sucedido.

En lo que respecta a la sesión de calificación, en la Q1 eran el portugués Miguel Oliveira y el italiano Franco Morbidelli, los que marcaban los dos mejores tiempos y por tanto, accedían directamente a disputar la Q2 para luchar por la pole. En la Q2, como nos tienen acostumbrados los pilotos de la máxima categoría, todo sucede muy deprisa en los últimos minutos de la sesión cuando comienza la batalla por hacerse con la pole, y hoy no fue menos. Como sucediera la semana pasada, el mejor tiempo y por tanto, la pole se la iban a disputar los dos pilotos de Yamaha, Maverick Viñales y Fabio Quartararo que han sido los que han marcado la pauta durante el desarrollo de este Gran Premio de Andalucía y también lo hacían en esta sesión. A falta de un minuto escaso, era Fabio quien encabezaba la clasificación con 1.37.007, mientras el español, retorcía el puño del gas en su último intento para tratar de desbancar al piloto francés, consiguiendo mejorar la vuelta de este, si bien, esa vuelta le era cancelada al sobrepasar los límites de pista y por consiguiente, debía de conformarse con su mejor registro de 1.37.102 que lo aupaba a la segunda posición, mientras el piloto italiano del equipo Pramac Ducati, Francesco Bagnaia conseguía por primera vez desde que milita en la categoría MotoGP su primera fila de parrilla al terminar tercero con un tiempo de 1.37.176. Cuarta plaza para Valentino Rossi (1.37.342) con el portugués Miguel Oliveira ofreciendo un excelente resultado con la KTM que lograba calificar en la quinta posición con un tiempo de 1.37.344. Franco Morbidelli era sexto, con Miller séptimo, Nakagami, Binder y el español Joan Mir cerrando el top ten de la categoría.

Resultados Q2: 1.-Pole Position Fabio Quartararo 1.37.007 2.-Maverick Viñales 1.37.102 3.-Francesco Bagnaia 1.37.176 4.-Valentino Rossi 1.37.342 5.-Miguel Oliveira 1.37.344 6.-Franco Morbidelli 1.37.412 7.-Jack Miller 1.37.423 8.-Takaaki Nakagami 1.37.464 9.- Brad Binder 1.37.596 10.-Joan Mir 1.37.600….12.-Pol Espargaro 1.40.277…..16.-Aleix Espargaro 1.37.885 (tiempo de Q1) 17.-Iker Lecuona 1.38.206 (tiempo de Q1) 18.-T.Rabat 1.38.211 (Q1)..20-Alex Rins 1.38.601 (Q1) 21.-A.Márquez 1.38.648 (Q1) 22.-M.Márquez 1.37.882 (tiempo FP3)

Declaraciones:

Fabio Quartararo (Pole Position MotoGP): "Realmente mi vuelta no fue del todo buena y no esperaba conseguir la pole. Cuando vi que lo hice estaba realmente feliz porque no me he sentido cómodo en la calificación. Honestamente, me siento bien por tener el potencial de hacer primera fila y pole position. Para mañana tenemos un buen ritmo pero hay que ser cautos porque el grip a la hora de la carrera es delicado y trataremos de hacerlo lo mejor posible como siempre".

Maverick Viñales (2ª posición MotoGP): Estoy contento. El objetivo era estar entre los primeros y lo hemos hecho. Me siento muy bien en la moto. Honestamente sé que pisé el verde pero no sé si fue toda la rueda, pero bueno, tengo un sentimiento fantástico. De cualquier forma estoy muy feliz y agradecido porque la moto funciona muy bien y sólo espero ya la carrera de mañana.

Francesco Bagnaia (3ª posición MotoGP): Estoy feliz. Creo que hemos trabajado muy muy bien desde la semana pasada, esta también, en la que nos hemos centrado en el ritmo y hemos dado un paso adelante con respecto a la semana pasada aunque las condiciones de hoy eran más difíciles con más calor que la semana anterior. Cometí un pequeño error en la primera curva en mi última vuelta y a lo mejor me ha condicionado el conseguir la pole pero estoy muy contento con el resultado ya que empezar la carrera desde la primera fila siempre es algo bueno

Moto2

El piloto italiano Marco Bezzecchi del equipo Sky, se adjudicaba la pole del Gran Premio Red Bull de Andalucia al marcar un tiempo de 1.41.728, 37 milésimas más rápido que el segundo clasificado, el britano Sam Lowes que lo hacía en 1.41.765. "Es importante estar aquí, especialmente para mí, ya que tuve una temporada difícil el año pasado y también por esta lesión, pero hoy me sentía muy fuerte y estoy muy feliz por ello ya que el equipo trabajó realmente bien. Esta Pole Position se la dedico a ellos, a mi equipo Sky Racing Team que me cuidaron y quiero por ello quiero dar las gracias al equipo, a Vale, a todo el mundo. Ahora a centrarse en mañana porque será difícil por el calor pero por el momento, me he divertido y estoy contento", comentaba el italiano tras obtener su pole. Tercer mejor tiempo para Enea Bastianini que cierra la primera fila de parrilla con 1.41.845. El mejor español era Jorge Navarro que situaba su Speed Up en la cuarta posición con 1.41.860, seguido del ganador del pasado Gran Premio de España, Luca Marini que era quinto con los españoles Jorge Martín y Aron Canet a la zaga. Bulega, Luthi y Schrotter cerraba las diez mejores posiciones de la clasificación. Buena jornada de entrenamientos para el piloto gaditano de Moto2, Marcos Ramírez que lograba por primera vez acceder a la Q2 gracias a su séptima plaza tras el cómputo de sus tres mangas de entrenamientos. En la Q2, finalizó décimo octavo y por tanto partirá desde la sexta plaza de parrilla.

Resultados Calificación Moto2: 1.-Marco Bezzecchi 1.41.728 2.-Sam Lowes 1.41.765 3.-Enea Bastianini 1.41.845 4.-Jorge Navarro 1.41.860 5.-Luca Marini 1.41.882 6.-Jorge Martin 1.41.957 7.-Aron Canet 1.42.002 8.-Nicolo Bulega 1.42.087 9.-Thomas Luthi 1.42.107 10.-Marcel Schrotter 1.42.175…12.-X.Vierge 1.42.213 13.-Edgar Pons 1.42.224…18.-Marcos Ramírez 1.42.905

Moto3

Andrea Migno lograba ser el más rápido en la suma de las tres sesiones libres en la que los 14 primeros entraban directamente a la Q2. Entre estos 14, estaban los españoles Raúl Fernandez, Jaume Masia, Albert Arenas y Sergio Garcia, a los que se sumaba Carlos Tatay que lograba la segunda plaza en la Q1 y por tanto pasaba a disputar la pole. El japonés Ai Ogura a falta de 1 minuto encabeza la tabla de tiempos, pero por detrás, en su última vuelta, viene lanzado su compatriota Tatsuki Suzuki que finalmente paraba el crono en 1.45.410 con el que se adjudicaba su segunda pole consecutiva en este trazado después de conquistar la de la semana pasada en el Gran Premio de España, mejorando de paso el crono anterior y estableciendo una nueva referencia en la categoría. Ai Ogura era segundo con 1.45.695, mientras el argentino Gabriel Rodrigo cerraba la primera fila de parrilla con1.45.706. El mejor español clasificado era Raúl Fernández que era cuarto (igual posición en parrilla que la semana anterior) con 1.45.893 con el italiano Tony Arbolino quinto (1.45.917) y el líder del mundial, el español Albert Arenas que cerraba la segunda fila de parrilla con 1.45.919.

Resultados Q2 Pole Position: 1.-T.Suzuki1.45.410 2.-Ai Ogura 1.45.695 3.-G.Rodrigo 1.45.706 4.-R.Fernández 1.45.893 5.-T.Arbolino 1.45.917 6.-A.Arenas 1.45.919 7.-J.Alcoba 1.46.057 8.-J.Mcphee 1.46.061 9.-C.Vietti 1.46.186 10.-J.Masia 1.46.258 11.-C.Tatay 1.46.297…13.-S.Garcia 1.46.326…

Tatsuki Suzuki (Pole Position Moto3): "Desde Qatar hasta aquí hemos hecho un gran trabajo en calificación y aquí lo hemos hecho realmente bien pero bueno, lo más importante para mí y para mi equipo es estar aquí en la rueda de prensa del domingo. Desde ayer por la mañana hemos cambiado la forma de trabajar y ha sido un poco complicado para mí porque también he tenido que cambiar mi estilo de pilotaje y adaptarme tratando de ser algo más agresivo, pero bueno, veremos que ocurre mañana en la carrera".

MotoE

El piloto suizo Dominique Aegerter, conseguía su primera pole de la temporada hoy en Jerez al marcar un mejor tiempo de 1.48.158 siendo segundo el italiano Matteo Ferrari que lo hacía en 1.48.425, mientras el alemán Lukas Tulovic era tercero con 1.48.525. El piloto ganador el fin de semana pasado en el Gran Premio de España, el brasileño Eric Granado era cuarto con 1.48.576, mientras el español Jordi Torres era quinto con 1.48.743, seguido del andaluz Alejandro Medina que paraba el crono en 1.48.766.

Dominique Aegerter (Pole Position): "Hice una buena vuelta, mejor que el fin de semana pasado que tuve un poco de mala suerte. Estaba bastante nervioso antes de salir a esta EPole porque no puedes tomar demasiados riesgos por temor a caerte o salirte de pista. Hice lo que pude y finalmente conseguí mi primera Pole Position. Mi salida la semana pasada no fue del todo buena pero mañana tengo una pequeña ventaja al partir desde esta posición y eso es importante en una carrera de 6 vueltas. Tengo el ritmo ya hice muchas vueltas en buenos tiempos. Mi equipo hizo un gran trabajo con estas complicadas temperaturas y bueno, sólo estoy deseando que llegue mañana la carrera".

Resultados calificación MotoE: 1.-D. Aegerter 1.48.158 2.-M.Ferrari 1.48.425 3.-L.Tulovic 1.48.525 4.-E.Granado 1.48.576 5.-J.Torres 1.48.743 6.-A.Medina 1.48.766 7.-A.De Angelis 1.48.863 8.-M. Cassadei 1.48.897 9.-N.Canepa 1.49.206 10.-J. Hook 1.49.255…

Gran Premio de Andalucía, horario de carreras:

10.05 h MotoE (6 vueltas)

11.00 h Moto3 (22 vueltas)

12.20 h Moto2 (23 vueltas)

14.00 h MotoGP (25 vueltas)