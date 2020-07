Iván Martos aún tiene gasolina para el Play Off a Primera División

No hace ruido, pero siempre está ahí, y no aparece tampoco mucho en las fotos porque no hace goles, pero su labor en el proyecto rojiblanco es fundamental, tanto que se ha convertido de un tiempo a esta parte en uno de los jugadores más regulares, que más minutos juega, en la plantilla del Almería. Destaca tanto por su humildad como por su compromiso. Llegó siendo un niño al Almería, donde se ha hecho futbolista y ha madurado como persona.

Regularidad

Él va a lo suyo: trabajo, trabajo y más trabajo, y mantiene la amistad con los compañeros con los que jugó en las categorías inferiores en el equipo. Hablamos de un Iván Martos que se ha convertido, una vez finalizada la fase regular del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División, en el jugador que más minutos ha jugado en la 2019-202o. Todavía está el Play Off a Primera División por delante, pero él tiene gasolina para lo que haga falta, porque este Iván Martos se cuida al máximo: quiere llegar lejos en el mundo del fútbol. Lo tiene todo.

De hecho, aparece en la agenda de varios equipos, por lo que habrá que estar atentos porque el lateral izquierdo rojiblanco podría ser noticia este verano en el proyecto de Turki ante un posible traspaso. Ofertas, seguramente, que llegarán a las oficinas de la sede social del Almería en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Iván Martos se ha consolidado en este curso en el equipo almeriense demostrando una vez más su enorme compromiso con su profesión y con el escudo de la UD Almería, que siempre llevará en su corazón el día que tenga que hacer las maletas para dar otro paso en su carrera futbolística.

El defensa, que solo 23 años, tiene un futuro muy grande en el planeta fútbol y ha sabido rodearse de un entorno (representante) perfecto para crecer, siempre con los pies en la tierra, esa es una de las grandes virtudes que tiene un Iván Martos que ha crecido desde abajo, desde las categorías inferiores del Almería para llegar y consolidarse en el primer equipo.

Está en el camino correcto: en la hoja de ruta que un día también hicieron Joaquín Fernández, Antonio Puertas... para llegar a Primera División. Iván Martos ha cerrado la fase regular con 34 partidos siendo titular de los 42, mientras que ha participado en 39. Números de oro para un lateral con tan solo 23 años de edad, los cumplió el pasado mes de abril, y que podría cambiar de aires este verano; como informó LA VOZ, el Swansea es uno de los equipos que tiene en su agenda al lateral rojiblanco, aunque Iván Martos primero quiere subir con el Almería a Primera División antes de pensar en una posible salida.