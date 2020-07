La Liga notifica que el Elche jugará el playoff de ascenso a Primera

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha comunicado oficialmente que el Elche C.F. será el equipo que dispute el playoff de ascenso a Primera División. Los situación del Fuenlabrada, con 28 positivos por coronavirus, impide que se pueda recuperar su partido ante el Deportivo en un plazo razonablemente breve de tiempo. El equipo que dirige Pacheta tendrá la oportunidad de coronar su gran campaña y de devolver al Elche cinco años después a la máxima categoría.

El comunicado emitido por la Liga que preside Javier Tebas indica lo siguiente: "La Liga manifiesta su absoluto agradecimiento ante la generosidad deportiva demostrada por el CF Fuenlabrada con su disposición a acogerse al principio pro-competitione y acatar la decisión elegida por la Liga entre las dos soluciones propuestas por el Club: esperar para disputar el encuentro a la recuperación de los jugadores o suspender el partido definitivamente.

Ante esta situación, y conscientes de la imposibilidad de fijar una fecha, siquiera probable, para la disputa del encuentro, LaLiga ha trasladado al Comité de Competición su acuerdo con la suspensión definitiva del partido por causa excepcional y de fuerza mayor. Asímismo, la Liga comunicará a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que el Elche CF será el equipo que jugará los playoff de ascenso a LaLiga Santander".

La Liga concluye el comunicado explicando que "la Liga valora y agradece la generosidad del Fuenlabrada y manifiesta su apoyo en estos duros momentos enviándoles todo el ánimo y deseando la pronta y total recuperación de todos los casos positivos relacionados.

Este agradecimiento sincero por parte de la Liga no es óbice para que se continúe con el desarrollo del expediente disciplinario abierto desde la Liga para el esclarecimiento de los hechos y cuya resolución depende del Juez de Disciplina Social de la Liga".

Por su parte, la entidad franjiverde ha emitido una nota oficial en la que comunica que "desde el Elche CF queremos mostrar todo nuestro apoyo a la familia del Fuenlabrada y agradecer nuevamente vuestra predisposición. Es por eso que queremos comunicar que en el día de hoy hemos procedido a retirar las alegaciones presentadas ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol.

Deseamos que todos aquellos miembros del Club que han dado positivo tengan una pronta recuperación y desde el Elche CF reiteramos nuestro más sincero cariño a cada persona que integra el Fuenlabrada".

El conjunto fuenlabreño ha emitido otro comunicado en el que asegura que no renuncia a jugar su partido pendiente ante el Deportivo y aclara que "el hecho de que en el anterior comunicado anunciáramos que acataríamos la decisión, no significa que la misma no deba estar tomada por todos los órganos competentes y fundamentada en informes objetivos. El Fuenlabrada no se considera fuera del playoff y queda pendiente de la resolución del resto de órganos competentes. Sin descartar que la decisión pueda ser retrasar la disputa del partido a la primera semana de agosto".

En la primera eliminatoria del playoff el Elche recibirá al Real Zaragoza en el Martínez Valero en el encuentro de ida y el Girona se enfrentará en Montilivi al Almería. La Liga confirmará en breve el día y la hora de ambos partidos. Las fechas que maneja la patronal para las semifinales son el jueves 30 de julio la ida y el domingo 2 de agosto la vuelta.