CC-PNC pide una alternativa para la gente sin hogar y reivindica la Ciudad Deportiva para los deportistas

El Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote subraya que ya es hora de que la Ciudad Deportiva recupere sus funciones, con las medidas de seguridad adecuadas y dentro de las actividades permitidas, para que miles de usuarios individuales y decenas de clubes puedan usar las instalaciones deportivas para lo que fueron concebidas, y que desde que se activó el estado de alarma, están sirviendo para albergar a personas sin hogar.

“Podemos entender que se tomara esta decisión al comienzo de la crisis sanitaria porque había que buscar un lugar para dar cobijo a todas estas personas, pero en estos momentos, cuando todo el país ha retomado la actividad deportiva, no tiene sentido que se siga privando y perjudicando a muchísimos usuarios que llevan más de cuatro meses sin poder acceder a la principal instalación deportiva de la isla”, ha manifestado el concejal nacionalista David de la Hoz, quien tampoco entiende el motivo por el cual también permanece cerrado el Centro insular de Deportes Náuticos, impidiendo allí cualquier tipo de actividad náutica, habiéndose retomado en el resto de islas.

“No se trata de que estas personas vuelvan a la calle, pero el gobierno del Cabildo ha tenido tiempo más que suficiente para buscar una alternativa para ellos, y no puede ser que la principal instalación

deportiva de la isla se mantenga reconvertida en un albergue de bajo umbral”, recalca.

“Somos conscientes de la voluntad del consejero del área y de sus dificultades para habilitar un espacio que dé respuesta y revierta la más que discutible idoneidad del decreto presidencial que ordenó en su día tomar la Ciudad Deportiva para este fin, pero lo que no es discutible es la imperiosa urgencia de devolver a este espacio los usos para los que fue concebido”.

Es por esto, que los nacionalistas se alegran de que el consejero de Bienestar Social, Marcos Bergaz, haya tomado conciencia del daño que se le está haciendo a los usuarios de la Ciudad Deportiva y haya anunciado que muy a corto plazo se pondrá en marcha un albergue de bajo umbral en Arrecife. “A ver si entre todos lo conseguimos”, afirma De la Hoz.

Los nacionalistas recuerdan que Lanzarote tiene múltiples problemas de falta de lugares para albergar a inmigrantes y menores no acompañados, a los que se suman gente sin techo. “Sabemos que no es fácil habilitar espacios, pero recordamos al gobierno insular, canario y estatal, todos de un mismo color político, que la capital cuenta hace décadas con unas instalaciones militares amplísimas, bien ubicadas, vacías y por tanto sin uso, que bien podrían suponer una solución transitoria (dadas las resistencias del Ministerio a que la ciudad recupere ese espacio), a parte de todos estos problemas. Al menos hasta que el Cabildo encuentre una solución y, sobre todo, sin que se perjudique a nadie, como sí ocurre ahora con miles de usuarios y decenas de clubes”.

Así, a través de una moción que se elevará al próximo pleno de la Corporación, pedirán al Cabildo que inste al Gobierno del Estado a que ponga a disposición el Pabellón para dar respuesta a situaciones de emergencia como las vividas recientemente o en el futuro en la isla, permitiendo su uso, al menos de forma transitoria, en tanto el Cabildo, o el propio Estado cuando se trate de cuestiones de inmigración, encuentran soluciones definitivas.

Lo que no puede ser es que, como se ha escuchado decir a miembros del gobierno cabildicio, no se consideren apropiadas estas instalaciones para ninguno de estos usos, dando así cobertura a la negativa estatal, a pesar del desuso y de que no afectaría a nadie.

“Pero son esos mismos miembros del gobierno del Cabildo los que, paradójicamente, sí consideren apta una ciudad deportiva para semejantes usos, cuando además de no serlo, afecta tan gravemente al conjunto del mundo del deporte”, aseveran desde CC-PNC.

Y es que, tal y como afirma David de la Hoz, en principio, parece que el Cabildo de Lanzarote tiene intención de mantener esta situación hasta el próximo mes de octubre. “Esta situación es inadmisible e intolerable. Se está privando a la ciudadanía de la principal instalación deportiva de la isla. Si al gobierno no le gusta el pabellón militar, hace ya más de un mes que deberían tener otra alternativa y para eso sí cuentan con todo nuestro apoyo como oposición”.