Bal reponsabiliza de la despoblación rural al bipartidismo por privilegiar a los nacionalismos durante 40 años

Con una dura invectiva contra el bipartidismo se ha inaugurado esta mañana la VIII edición del Curso Prensa y Poder que organiza San Gabriel Ciudad de la Educación y que este año se centra en la España Vaciada tras la pandemia. El responsable de abrir estas jornadas y de acusar a los 40 años de bipartidismo en el gobierno de España de haber agravado el problema de la despoblación ha sido Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, quien tiene claro que la necesidad de los partidos mayoritarios de apoyarse en el nacionalismo para mantenerse en el poder ha provocado la desigualdad entre territorios, en detrimento de los más despoblados. “La necesidad de otorgar privilegios a determinadas zonas por conseguir una investidura o de aprobar unos presupuestos es la culpable de que no se hayan destinado los fondos necesarios para otorgar igualdad de oportunidades en todas las partes del territorio nacional” ha asegurado Bal, añadiendo que estas inversiones eran necesarias “para hacer que en estos lugares la población quede fijada y se mantenga la natalidad, para que nadie se tenga que irse por falta de oportunidades. Si alguien se quiere ir, que pueda hacerlo, pero que no se vaya por necesidad, que estamos desperdiciando el talento de mucha gente muy valiosa que tiene que salir de los lugares donde nacieron o quieren vivir porque el gobierno no les da oportunidades”

La receta del partido liberal para invertir la tendencia y evitar la fuga del medio rural al urbano pasa, por una parte, por el alivio fiscal a quienes apuesten por un proyecto de vida y negocio en estos territorios. Igualmente propone exenciones fiscales en la transmisión de fincas rusticas a profesionales del campo cuya actividad principal sea la dedicación a la agricultura o la ganadería.

Y la segunda parte de la propuesta de Ciudadanos es garantizar que los habitantes del medio rural reciban en igualdad de condiciones los servicios básicos en un Estado de Derecho: sanidad, educación y servicios sociales, sin olvidarse de mencionar la necesidad de eliminar la brecha digital.

Bal ha recordado que estamos en un momento histórico en el que nuestro país va a recibir una importante inyección económica de Europa para abordar la reconstrucción socioeconómica tras los daños provocados por la pandemia. Y asegura que el compromiso de Ciudadanos es que parte de esta ayuda sirva para paliar los problemas de la España despoblada.

La primera jornada de esta octava edición del Curso Prensa y Poder ha continuado con la intervención del exministro y economista Jaime Lamo de Espinosa, quien ha apostado por invertir las políticas que hasta ahora han privilegiado a los territorios más poblados. Por el contrario este experto considera que la despoblación tiene que ser un factor que multiplique el dinero, ayudas o exenciones fiscales que se destinen a las zonas afectadas. Lamo de Espinosa ha concretado esta propuesta en medidas como la aportaciones de mayores cantidades de la PAC para zonas despobladas, definir distancias mínimas de los pueblos a servicios básicos como escuelas, centros de salud, farmacias, comercios o bancos y que el Estado asuma el gasto del mantenimiento de estos servicios cueste lo que cueste.

Jaime Lamo de Espinosa interviene en el Curso Prensa y Poder en presencia del director de esta programación, Graciano Palomo / Canal Youtube UDIMA

Este economista también apuesta por destinar fondos directamente para atajar la despoblación, en lugar de calcular los fondos en función del mayor número de habitantes y apoyar al sector forestal y al turismo rural. Propone también seleccionar varios municipios como prioridad democráfica rural en cada territorio para convertirlos en polos de atracción y volcar en ellos determinadas inversiones y medidas de incentivación de la población. Un plan de acogida de inmigrantes y otro para atajar la brecha digital están también entre las sugerencias de este experto.

En cualquier caso para Lamo de Espinosa en urgente atajar un problema que no es solo español, sino internacional, dado que en todo el mundo la tendencia es que la población se aumule en grandes núcleos de población, dejando vacíos los territorios rurales.