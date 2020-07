Alfonso: "La cuarta jornada es muy pronto para cambiar de portero. Había maneras y maneras de hacerlo"

El Real Oviedo busca una reestructuración de la portería de cara a la próxima temporada, y buena prueba de ello es que ninguno de los tres jugadores que estaban disponibles para esa demarcación van a continuar.

Eso hace que Alfonso Herrero, que acababa contrato, diga adiós al conjunto carbayón. Un equipo en el que ha estado durante 4 temporadas, con paso por filial incluido, y que considera su casa.

Escucha la entrevista a Alfonso Herrero.

Este lunes Alfonso Herrero pasaba por SER Deportivos Asturias y destacaba que "este año ha sido complicado. De los cuatro que he estado ha sido el más sufrido a nivel colectivo. Al final hemos conseguido sacar un año especialmente difícil que creo que le puede venir bien al Oviedo de cara a visualizar las próximas temporadas".

El portero señala que "estoy muy agradecido al Oviedo por darme la oportunidad de crecer deportiva y personalmente. He pasado varios años aquí y he conocido gente maravillosa. He estado encantado".

Además, Alfonso añade que "cuando salí del Madrid me surgió la opción de venir al Oviedo. Fernando Hierro fue el que me animó a venir aquí, me llamó por teléfono y me dijo que contaba conmigo a pesar de que el primer año no me podía hacer ficha del primer equipo. Ese primer año se dio muy bien, hicimos un gran año en el filial y me introduje en el vestuario del primer equipo. Me permitió conocer el mundo profesional".

Alfonso explica que "Anquela me dio la oportunidad y lo agradecí. Tuve la suerte de que el equipo estuvo bien y conseguimos las once jornadas sin perder, lo que nos permitió colocarnos arriba en la tabla. Fue un año bonito donde viví cosas muy bonitas, como el partido ante el Sporting. La verdad que aquel derbi lo tengo grabado en la mente porque fue un día muy especial. Como nos arropó toda la gente cuando salíamos del hotel, el ambiente en el estadio fue espectacular. Lo voy a llevar siempre en mi memoria".

Preguntado por este último año, el ex portero del Real Oviedo afirmó que "cuando acaba la temporada pasada, el míster cuenta conmigo para jugar esos tres partidos, y cuando empieza la siguiente pretemporada también tengo la sensación de que el míster contaba conmigo. Fue un momento complicado cuando el míster me cambia en la cuarta jornada. Personalmente no me encontraba mal. No me esperaba que el cambio fuese así".

Alfonso Herrero reconoce que "en invierno empezaron a surgir algunas opciones. Lunin llegó a mediados o finales del mercado, entonces el margen no era amplio para buscar una salida. Yo me quedo en Oviedo tranquilo y entrenando bien. Creo que nadie podrá decir que en ninguna época he entrenado mal, haya jugado o no".