Personal de Correos de dos distritos de A Coruña comienza una huelga indefinida

Personal de reparto de Correos de dos distritos de A Coruña ha realizado una huelga parcial entre las 7:30h y las 9:30h para protestar contra la decisión de la empresa pública de no contratar trabajadores para cubrir bajas y vacaciones, según CGT.

Los empleados de la unidad de reparto 3 de A Coruña, que da servicio a los distritos 10 y 11 (Agra do Orzán, Ventorrillo, Peruleiro, Ronda de Nelle y otras zonas) consideran que no hay personal suficiente para prestar el servicio con calidad. En lugar de hacer las contrataciones para sustituir a quienes se encuentran de vacaciones o de baja médica, Correos "indica al personal de reparto que, a mayores de su sección habitual, se tiene que dirigir a otras secciones no cubiertas". Ignacio Conde, portavoz de CGT habla de sobrecarga: "Nós temos que levar outro cacho, hoxe mesmo hai 3 sección s sin cubrir i en agosto parece ser que imos ter aínda menos xente, sempre nos din o mesmo, que no verán baixa o correo pero non é así, de feito hai una acumulación aquí de paquetes, dende ordinario, certificado, notificación paquetes etc, bastante considerable"

La sobrecarga de trabajo ha sido denunciada en nuemerosas ocasiones, también durante el Estado de Alarma, si bien los trabajadores han esperado a ahora para convocar estas nuevas movilizaciones.

Hasta el momento no ha sido posible conocer la versión de la empresa pública sobre este conflicto.