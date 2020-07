Un agente desvela que los jugadores del 'Fuenla' no se enteran hasta las cinco de la tarde de los contagios

Nuevo giro a los acontecimientos del caso Fuenlabrada. Los jugadores del equipo madrileño no se enteraron hasta las cinco de la tarde del lunes 20 de julio, día del partido, de lo que estaba sucediendo y de los positivos en cadena que acabaron con el partido de Riazor suspendido. Según ha desvelado en Radio Coruña Cadena SER, el agente del jugador del Fuenlabrada Hugo Fraile, no es hasta que "bajaron a merendar" cuando los jugadores son informados de la situación.

Rodrigo Fernández Lovelle explica en Coruña Deportiva que es "el lunes sobre las cinco de la tarde" cuando se enteran. "Cuando bajaron a merendar. En la merienda es cuando les informan que puede ser que no jueguen porque hay compañeros que dieron positivo por el Covid. Si la Liga lo sabe desde el sábado".

El agente del delantero del Fuenlabrada se cuestionó el motivo de dicho viaje ¿Por qué se llega hasta allí? Por qué se deja que el Fuenlabrada coja un avión? ¿Cómo dejan que puedan estar en sitios públicos público como es La Solana? A mí gente de Coruña me cuentan que han estado allí igual que un periodista en un programa televisado dijo que había estado allí con ellos. El protocolo dice que no pueden salir de las habitaciones del hotel", denuncia.

Entendería una denuncia de la plantilla a la Liga

Rodrigo Fernández asegura que tanto Hugo Fraile como el resto de sus compañeros "están indignados. Encima les dicen que ese partido que no se va a jugar. A lo mejor van a los tribunales y creo que es lo lógico. Por qué no se le consulta a los futbolistas que no se va a jugar? Todas esas respuestas nos las tendrá que dar alguien. Creo que no se debe continuar con esta barbarie", afirmó en Radio Coruña.

Rodrigo Lovelle echa en falta en todo este proceso un papel más activo del sindicato de futbolistas (AFE). Aquí se está haciendo daño al fútbol. Todos tienen que jugar con las mismas armas y ser iguales. El sindicato tenía que haber llamado a los capitanes de todos loes quipos y decirles que no juegan. Sería la bomba. La unión hace la fuerza. Aquí hoy están perjudicados unos equipos y mañana pueden ser otros. Todos tienen que defenderse. Estas cosas no se deben permitir".