El COVID 19 deja la programación de agosto bajo mínimos en Jódar

Esta mañana han pasado por nuestros estudios y ante nuestros micrófonos, en nuestro tiempo de 'Hoy por Hoy Jódar', los concejales de Festejos, Antonio Jesús Díaz Raya, y de Cultura, Promoción y Turismo, Juani Vílchez Cejudo, para presentar la programación de actividades del programa ‘Jódar, Verano Cultural – Agosto 2.020’, sensiblemente mermada con respeto a años anteriores, como ‘Pórtico de la Feria’.

Como primer objetivo se pretende evitar cualquier tipo de aglomeraciones, para garantizar la salud y seguridad de todos los vecinos/as, para lo que se van a cumplir todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias (Distanciamiento, gel hidro-alcohólico y uso obligatorio de las mascarillas), para lo cual en todos los actos se va a contar con la presencia y colaboración de la Policía Local y del Grupo de Voluntarios de Protección Civil.

Explicaban los dos concejales, que han tenido que estar trabajando, hasta hace muy poco tiempo, en la organización de las dos programaciones, “… No sabíamos si se suspendía o no se suspendía la feria… Ante todo la salud y el bienestar de cada uno de los vecinos/as de Jódar… Ha habido que reinventarse y hacer cosas que sean al aire libre, que se puedan mantener las medidas de seguridad… Si este año no se puede hacer un concierto, se aplaza, y el año que viene lo tenemos…”.

Con el nuevo planteamiento, se ha tratado de dar un protagonismo mayor a los artistas locales, de hecho, se ha mantenido una reunión con ellos, “… Un colectivo de artistas de arte local, para ofrecerle la oportunidad de una noche de arte, en la que ellos puedan mostrar sus trabajos, sus esculturas, sus cuadros, bolillos, punto de cruz… Y darles la oportunidad de mostrarse… Arte, cantar o cualquier otra rama artística… A dar a conocer actividades que no han estado otros años…”, a pesar de ello ofrecen la posibilidad a cualquier grupo o colectivo, para poder ser incluidos en el resto de la programación, para lo que se ponen a su disposición.

PROGRAMACIÓN AGOSTO

DÍA 1: CINE DE VERANO. Plaza de Toros a las 22:30h. Subvenciona: Diputación Provincial de Jaén.

DÍA 4: PILATES. Plaza de Armas del Castillo de Jódar. A las 20:30h. Inscripciones: Biblioteca Municipal.

DÍA 6: CONCIERTO DEL QUINTETO ‘’KALTUR’’ DE VIENTO-METAL. Plaza de Fátima a las 22:00h.

DÍA 7: CURSO DE MÚSICA COFRADE. Escuela Municipal de Música. De 17:00h a 21:00h. Inscripción: Contactar con Francisco Garrido Hidalgo. Organiza: Escuela Municipal de Música.

AUTOCINE. “PARÁSITOS”. Parque de la Igualdad. Recinto Ferial (junto al Restaurante Ambarella). A las 22:00h. Aforo limitado. Invitaciones: Biblioteca Municipal y Radio Jódar Ser.

DÍA 8: BAILARÉ, CANTARÉ… Plaza de Fátima. 22:00h. Colabora: Asociación “Salsa Xaudar”.

DÍA 12: CÚPULA 2020 ANDROMEDA. Introducción a la astronomía. Campo Municipal de Deportes 'Francisco Herrera Cueva'. A partir de las 21:30h. Aforo limitado. Invitaciones Biblioteca Municipal y Radio Jódar SER.

DÍA 13: VISITA GUIADA AL CASTILLO DE JÓDAR a cargo del Cronista oficial de la ciudad. Punto de encuentro: Puerta del Aire a las 21:00h.

Día 14: AUTOCINE. “JUMANJI 3. SIGUIENTE NIVEL”. Parque de la Igualdad. Recinto Ferial (junto al Restaurante Ambarella). A las 22:00h. Aforo limitado. Invitaciones: Biblioteca Municipal y Radio Jódar SER.

DÍA 16: PASACALLES de la Banda de Música “Pedro Gámez Laserna” dirigida por Juan de Dios Robles Lorite. Salida: Plaza de Fátima. Itinerario: Jaén, Granada, Plaza Picasso, Federico García Lorca, Luis Rosales, Almendros Aguilar, Granada, Doctor Marañón, Prior Requena, Domingo Arroquia. 20:30h.

DÍA 19: YOGA. Luz y energía. Plaza de Armas del Castillo. A las 21:00h. Inscripciones: Biblioteca Municipal y Viky García Raya.

DÍA 21: PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'Virgo Fidelis'. Obra de Soco Mármol Brís, Juan Cano Pereira y Gloria Nistal. Salón de Actos de la Casa Municipal de la Juventud a las 20:30h. Organiza: ADR “Sierra Mágina”.

AUTOCINE. “CINEMA PARADISO”. Parque de la Igualdad. Recinto Ferial (junto al Restaurante Ambarella). A las 22:00h. Aforo limitado. Invitaciones: Biblioteca Municipal y Radio Jódar Ser.

DÍA 22: RUTA DE SENDERISMO SEMINOCTURNA. LA SERREZUELA-REPETIDOR. Punto de encuentro: Parque periurbano de Trascastillo, sede A.E. “Guardabosques de Jódar” a las 19:30h. Colabora: Club Deportivo de Montaña de Jódar. Inscripción: Biblioteca Municipal.

DÍA 23: PASACALLES de la Banda de Música “Pedro Gámez Laserna” dirigida por Juan de Dios Robles Lorite. Salida: Plaza de Andalucía. Itinerario: Avenida San Sebastián, Alfonso XIII, Francisco Mengíbar, Luis Carvajal. Domingo Arroquia, Ermita Vieja, Granada, Plaza de Fátima. 20:30h.

DÍA 26. VISITA GUIADA “RUTA DEL AGUA EN JÓDAR” a cargo del Cronista oficial de la ciudad. Punto de Encuentro: Esquina calle Pilarillo con Avda. 1º de Mayo a las 19:30h.

DÍA 27: GIMNASIA CREATIVA. Plaza de Fátima a las 20:00h. Inscripciones: Biblioteca Municipal.

DÍA 28: AUTOCINE. “MULA”. Parque de la Igualdad. Recinto Ferial (junto al Restaurante Ambarella). A las 22:00h. Aforo limitado. Invitaciones: Biblioteca Municipal y Radio Jódar SER.

DÍA 28, 29 Y 30: ESTATUA HUMANA. Paseo 1º de Mayo. A partir de las 21:30h.

DÍA 30: PASACALLES de la Banda de Música “Pedro Gámez Laserna” dirigida por Juan de Dios Robles Lorite. Salida: Travesía calle Pérez Galdós. Itinerario: Pérez Galdós, Juan Martín, Barrionuevo, Barrio San José, Conde Salvatierra, Ángeles Alados, Calderón de la Barca, Juan Martín, Grupo Andaraje, Nuestros Mayores. 20:30h.