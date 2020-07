Kenia Hernández y Made Cortes también renuevan con el Lanzarote Puerto del Carmen

Las renovaciones de Kenia Hernández y la portera Made Cortes, anunciadas este lunes, cierran la plantilla del CB Lanzarote Puerto del Carmen de cara a su debut en la Liga Guerreras Iberdrola. Se suman a un equipo en el que ya repetían Eva Morales, Suely Pinto Spencer, Keyla Hernández, Famara Fernández, Rosa Álvarez, Atteneri Morales, Beatriz Betancort, Mary Sánchez, Neus Llorens y las hermanas Lucía y Cristina Betancort. Además, se unen los fichajes de la argentina Cati Benedetti, la chilena Antonella Piantini y la francesa de origen bosnio Sladjana Topic.

Durante la temporada pasada fueron muchas las jornadas en las que Kenia Hernández habitaba el banquillo del CB Lanzarote Puerto del Carmen por culpa de una lesión. Ese paisaje doloroso donde los deportistas lesionados sueñan inexcusablemente con volver a pisar el parqué y sudar la camiseta. Kenia Hernández ha renovado pero se puede considerar un fichaje de lujo para ayudar al equipo tiñosero en su paso por la Liga Guerreras Iberdrola.

El director técnico del equipo, Miguel Ángel Lemes, reconoce que Kenia es una “jugadora que representa la filosofía del club, garra, lucha y entrega por los colores. Es una pivote ágil, lista entre espacios y bloquea bien. Si le respeta la lesión de rodilla el puesto de pivote va a estar bien cubierto.

Después de una temporada en blanco está entrenando muy duro y parece que la rodilla le va respondiendo. Ya tiene el alta médica y empezará la pretemporada con el resto de jugadoras. Es una jugadora veterana que sabe de la dificultad del reto del club y a buen seguro va a poner toda la carne en el asador porque es una jugadora de carácter, luchadora y con ella cerramos el capítulo de fichajes y renovaciones”.

Kenia Hernández sonríe más estos últimos días aunque ni una lesión de larga duración borró la sonrisa de su cara. Ahora, con el alta médica en su bolsillo, recibida esta dádiva tan anhelada como el mayor de los tesoros que un deportista puede obtener cuando se ve a las puertas de la Liga Guerreras Iberdrola, sigue pensando que hay que ir “poco a poco, ahora con Miguel, mi fisio, iré paulatinamente metiéndome con el grupo. Tras diez meses de espera por la lesión, ha sido bastante duro, salté mucho más en el banquillo que si hubiera estado en el campo”.

El posible estreno sin público para Kenia Hernández “va a ser extraño, sea como sea va a ser bonito vivirlo. Espero que en Tías, al ser un pabellón con mucho aforo, pueda entrar algo de público”.

Al venir de una lesión la “preparación en la pretemporada ha sido algo distinta a mis compañeras, creo que he hecho más pesas que todas ellas, he intentado mejorar y ganar musculatura”. A pesar de los meses de espera y desespero Kenia no ha perdido ni un ápice de su garra, “el CB Lanzarote Puerto del Carmen va a morir con su identidad, defender y correr, siempre. Tengo muchas ganas de empezar con mis compañeras.

El club ha dado un paso importante, ha sabido que es un paso grande el que había que dar, contratando a Toño, al médico, había que hacerlo. Creo que nos va a ir bastante bien. El objetivo es la permanencia, vamos a luchar y a morir por quedarnos ahí, pero la garra la tenemos y vamos a ir a por todas en todos los campos y todo el que venga aquí va a sufrir lo que es Tías”, confirma Kenia con la ensoñación melancólica que envuelve a la guerrera imbatible que prepara sus armas de cara a la primera batalla que cabalga sin tregua acercándose poco a poco en el calendario.

Made Cortes completa la portería

En el caso de la portera Made Cortes Fuenzalia, el entrenador amarillo, Miguel Ángel Lemes, reconoce que “la verdad es que estamos muy contentos con ella, no solo por el nivel que ha mostrado en los partidos, también por el trabajo diario que realiza en cada uno de los entrenamientos. Es una jugadora sacrificada, luchadora, ambiciosa que siempre quiere más y entrena para ello. Era una renovación merecida después de la gran campaña realizada”.

El entrenador tiñosero recuerda que “en partidos importantes estuvo por encima del 45% de paradas y eso es una bestialidad. Además, tanto contra Remudas en Copa de Canarias como contra el Elche en la Copa de la Reina cuajó buenas actuaciones por lo que creo que junto con Antonella vamos a tener la portería bien cubierta. Tiene una muy buena colocación y precisión en los pases de contrataque. Y encima trabajando con Eduardo pues mejorará seguro”.

Made completa la portería del CB Lanzarote Puerto del Carmen junto a su compañera de selección, la también chilena Antonella Piantini, por lo que Miguel Ángel Lemes va a tener en Liga Guerreras Iberdrola a dos “lobas” con experiencia internacional protegiendo su portería.

Made Cortes en la portería del Lanzarote Puerto del Carmen. / Cadena SER

Para Made “jugar en la Liga Guerreras Iberdrola es un sueño, aún no me lo creo hasta que tenga el primer partido seguramente”. Compartir portería con su compañera en la selección chilena, Antonella, “es satisfactorio para mí, con mucha afinidad, nos complementamos muy bien en la portería y estoy segura de que va a ser una gran aporte para el equipo”.

Sobre la preparación de una portera de cara a la pretemproada reconcoe que “ha sido como la de las otras jugadoras, cosas más de físico pero en casa se pueden hacer cosas sobre reacción y velocidad”. En relación con Eduardo, el entrenador de porteras, Made sonríe y agradece con una sonrisa enorme su labor, “es muy calladito, hace muy bien su trabajo, me siento super bien, explica muy bien los ejercicios y me gusta.

En cancha al parecer, según Miguel Ángel Lemes, era todo lo contrario a lo que es como entrenador y me gustaría verlo, es muy bueno. Extraño el estar con el equipo y entrenar con balón, pero tengo ganas de empezar ya” concluye la “loba” que va a cuidar nuevamente la portería del CB Lanzarote Puerto del Carmen.