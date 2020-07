El Plan Estratégico de Turismo movilizará 2.000 millones en cinco años

El Plan Estratégico del Turismo valenciano movilizará entre el sector público y privado durante los próximos cinco años "cerca" de 2.000 millones de euros en actuaciones para impulsar y modernizar esta actividad, que genera el 15 % del empleo en la Comunitat.

Así lo ha anunciado este martes en Benidorm el jefe del Consell, Ximo Puig, quien ha afirmado que esta inversión contribuirá a la "transición del turismo a la nueva economía".

Tras la constitución del Consell Valencià de Turisme, Puig ha avanzado las principales líneas del plan estratégico de turismo y ha aprovechado el acto para recalcar que "no hay una crisis del modelo turístico", que el pasado año creció de forma significativa y que ahora se ha topado con las consecuencias de la crisis sanitaria.

"El año pasado fue de récord de visitantes a la Comunitat Valenciana, donde los productos turísticos funcionan aunque otra cosa es que ahora debemos adaptarnos a la nueva situación y estar en permanente posición de búsqueda y actualización", ha dicho.

Los casi 2.000 millones que prevé el plan estratégico por parte de los sectores público y privado podrían aumentar, incluso, en función de la capacidad de la Comunitat en captar "el máximo de fondos europeos posibles".

Puig ha insistido en el que el turismo es "fundamental" para el territorio valenciano "y lo continuará siendo", por lo que en este "momento de dificultad hay que trabajar todos juntos" en una coyuntura "acrecentada por la decisión unilateral del Gobierno británico".

Ha calificado esta decisión de "desproporcionada" porque "no tiene que ver con los indicadores epidemiológicos" que presenta, por ejemplo, la Costa Blanca alicantina, donde la situación con respecto a la COVID-19 "es mejor" que en el Reino Unido.

Tras admitir que la cuarentena impuesta por Londres ha sido recibida con "desagrado porque no se entiende por qué se ha tomado", Puig ha confiado en que haya "cambios en la posición" británica ante las próximas semanas, y ha insistido en que la relación "histórica" con el Reino Unido debe mantenerse.

El diálogo sigue

El diálogo con el Reino Unido continúa por parte del ejecutivo de España, en paralelo a la "relación estrecha" de la Generalitat con la embajada, "pero la decisión le corresponde al Gobierno británico".

Ha proseguido que "se trabaja mirando las próximas semanas" y ha apostado por seguir adelante "sin generar más crispación y confrontación" y en la línea de lo que muchos británicos que se hallan en la Comunitat Valenciana manifiestan de que "aquí se está más segura que en algunas zonas del Reino Unido".

Sobre la opinión de Fernando Simón sobre que la cuarentena británica es beneficiosa porque disminuye la probabilidad de contagios, Puig ha contestado que "no es mejor que no vengan" sino "muy negativo que se tomara esa decisión" sin atender, ha repetido, a la realidad epidemiológica valenciana.

En cuanto a las recomendaciones de Alemania de no viajar a varias autonomías, no la valenciana, Puig ha abogado por tomar decisiones bien justificadas y "sin demagogias", y en este sentido ha añadido que las autoridades germanas han actuado conforme "a alguna argumentación, no como la británica".

Y preguntado por los posibles contagios relacionados con el ocio nocturno, Puig ha manifestado que sobre punto se actúa siguiendo lo que marcan los expertos desde "la serenidad, la moderación y con medidas de tipo quirúrgico y no de carácter general" porque esto último no sería justo.

Ha continuado que la mayoría de los brotes detectados se enmarcan en las relaciones "de máxima confianza: de amistad y familiares", y solo en algunas discotecas se ha podido dar alguna situación.

En todo caso ha recordado que se está siendo "absolutamente duros" con las empresas que no cumplan con la normativa sanitaria y ha pedido "no democratizar la culpa".