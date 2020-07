Suspicacia en el PP de Oleiros por no derribar uno de los chalets expropiados en el entorno de Bastiagueiriño

Suspicacia en el PP de Oleiros por la decisión del gobierno local de no derribar uno de los chalets expropiados en el entorno de Bastiagueiriño. El concello oleirense ha comunicado que la intención es adaptar esta vivienda, una de las expropiadas para su derribo, como dotación de servicios públicos.

El PP de Oleiros denuncia que el alcalde, Angel García Seoane, pueda tener otras intenciones para esta vivienda y recuerdan lo sucedido con la parcela de Santa Cruz en la que ahora se levanta un hotel. Insisten los conservadores oleirenses en que estas viviendas fueron expropiadas para ser derribadas. Jose Bonome, portavoz del PP de Oleiros, echa la vista atrás: "En este caso la postura del alcalde fue dar la licencia para la construcción de un macro hotel que afea bastante el paisaje, y en este caso puede pasar algo parecido, en teoría se quiere mejorar el parque y no tiene sentido que se deje una vivienda en pie que ahora dice que será para urinarios pero que a lo mejor luego le da unos usos distintos"

Lamentan los populares que el Concello haya invertido tanto dinero en unas expropiaciones que no van a cumplir el fin para el que se reservaron unos fondos que, apuntan, podrían haber sido invertidos en otras cuestiones.

El alcalde de Oleiros, Angel García Seoane, ha defendido esta mañana en Hoy por Hoy A Coruña la decisión de su gobierno, asegura que la ley permite que se dedique esta vivienda a dar servicio a los vecinos y turistas que se acerquen a este parque: "Esa casa vai quedar porque o permite a lei, é una casa para servicios do parque, para crear urinarios, para que a xente non vaia mexar ás silveiras ou detrás dos árboles etc etc"

Rechaza las críticas de PP y mantiene que las casas fueron pagadas a un precio justo.