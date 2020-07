El colegio Salgado Torres perderá una unidad de infantil debido a la baja demanda de plazas

El CEIP Salgado Torres de A Coruña perderá el próximo curso una unidad de infantil debido a la baja demanda de plazas, sólo se han cubierto 24 de las 50 que se ofertaban para el 4º curso de este centro público. Con la supresión de esta unidad la Consellería de Educación elimina tambien una plaza de profesor y otra de docente de apoyo. El ANPA del centro critica que la consellería vaya a agrupar a todos los alumnos en un aula que quedará masificada en lugar de permitir una reducción de la ratio, tal y como aconseja, dicen, la situación sanitaria.

Desde el ANPA recuerdan que la Consellería todavía no ha estipulado el protocolo de regreso a las aulas, lo que está generando también inquietud en este centro de educación infantil y primaria. Denuncia que la Consellería no sea consecuente con la normativa que promueve al mantener una clase con 24 alumnos y no dos de 13 y 11 respectivamente, lo que podría garantizar la separación entre alumnos y tambien una "mejor formación". Jose Manuel Boquete es portavoz del ANPA Avantar del CEIP Salgado Torres: "Es contradictorio todo esto, si aún encima recortamos en profesorado que la consellería dice que es quien tiene que llevar todas las medidas y controles de los centros de referencia, es incoherente de todo"



Denuncian además que las ANPAS todavía no saben cómo podrán gestionar las actividades extraescolares del próximo curso, tampoco con qué alumnos podrán contar, por lo que todo apunta a que directamente no se podrán organizar.

Sobre esta situación, la Consellería de Educacion asegura a nuestra redacción que la Inspección Educativa determina las unidades de cada centro en función del alumnado matriculado. Mantienen que en el CEIP Salado Torres no se va a sobrepasar el número de 25 alumnos marcado como ratio máximo para la configuración de los Grupos de Convivencia Estable, los llamados "grupos burbuja" de cara al próximo curso escolar. En la etapa de infantil de este centro habrá una unidad para 3 años, 2 unidades para 4 años y 2 unidades para 5 años.

Movilizaciones

Profesores convocados por centrales sindicales han rodeado este martes el edificio administrativo de la Xunta, en Santiago, para protestar de nuevo contra el protocolo de la Consellería de Educación para el próximo curso escolar.

La movilización se ha realizado con una cacerolada y se han cantado consignas como 'Ensino público presencial e con seguridade'.

Los sindicatos han manifestado su el 'estupor' porque la Xunta haya recomendado grupos de no más de 25 personas en reuniones privadas en Galicia, mientras que en el protocolo educativo indica que en todas las aulas podrá haber 26 personas en Infantil y Primaria, con 25 alumnos y un maestro.