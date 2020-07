El curso político en la Asamblea Regional visto por Ciudadanos, VOX y Podemos

El curso político llega a su fin. Un año marcado por la pandemia de coronavirus, pero al que también hay que sumar otros asuntos que han marcado la actualidad política de los últimos meses en la Región de Murcia: desde la composición del Gobierno, pasando por los efectos de la DANA de septiembre o el mal estado del Mar Menor.

En Hoy por hoy los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios hacen balance de un año político que esta semana toca a su fin.

Juan José Molina, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos; partido que forman parte del Gobierno de coalición, ha hablado de un año díficil en el que "no nos ha faltado de nada". Molina ha dicho que en líneas generales el Gobierno aprueba con nota la gestión realizada de situaciones "excepcionales" como la acontecida tras la DANA del pasado año o la situación actual que vivimos de pandemia.

El portavoz naranja se ha mostrado especialmente orgulloso de haber podido tramitar la Ley de Protección del Mar Menor y espera que a la vuelta de vacaciones puedan tramitar la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, preparada desde el inicio del curso político, "y que por la circunstancias no ha podido llevarse a cabo".

Para el Grupo Parlamentario VOX, en palabras de su; por el momento, portavoz, Juan José Liarte. Ha sido un año que comenzó con una "Isabel Franco a la que tuve que pedirle que me mirase a la cara, aunque no apoyará nuestras iniciativas. A una situación mucho más de colaboración, mucho más civilizada. Y eso se ha hecho por entender que la Democracia pasa por comportarse más correctamente con los demás", ha dicho.

Liarte se ha mostrado especialmente ogulloso de haber podido sacar adelante la admisión a trámite de su proposición de ley para la modificación del código civil en materia de custodia compartida.

El portavoz parlamentario de VOX también se ha referido a la situación que atraviesa tanto él como otros dos diputados de su mismo partido. Tras haber sido expulsados del mismo, y ha venido a decir que no todo está dicho en este asunto y que no hay que dar por sentado que tendrán que irse del grupo parlamentario. "Lo han hecho tan mal que no sé si finalmente se saldrán con la suya", asegura.

Por último, María Marín, diputada de Podemos y portavoz del Grupo Mixto, ha crititado la forma con la que el Partido Popular; en este caso con la ayuda de Ciudadanos, gobierna en la Región de Murcia. "No es un partido que atienda al diálogo y acepte propuestas de partidos como el nuestro para mejorar la vida de los murcianos. Solo saben hacer política aplicando el rodillo", ha dicho.

Marín ha criticado la Ley de Protección del Mar Menor por considerarla insuficiente para salvar la laguna litoral y ha lamentado que la propuesta de su grupo parlamentario fuese rechazada. "Creo que convertir el Mar Menor en parque regional hubiese sido una buena fórmula para no dejarlo morir". Para la diputada de la formación morada la palabra que mejor define el curso político es "preocupación". Al considerar que el Gobierno regional está agotado, sin una sola idea nueva y cuyo trabajo se basa en ahondar en la política que lleva realizando durante el último cuarto de siglo en la Región de Murcia.

Con respecto a la gestión de la pandemia. Dice María Marín que, "si bien es cierto que hemos sufrido menos que el resto del país y supimos adelantarnos al desastre que se ha vivido en otras Comunidades. La situación actual es de descontrol y falta de recursos. Por poner un ejemplo; no se puede trabajar con el número de rastreadores que lo hace Salud. Es imposible. Si tanto les gusta compararse, que miren a la Comunidad Valenciana y vean lo que están haciendo allí con este ausunto".