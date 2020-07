Ironman Group portarà cinc proves al país

De matrimoni perfecte. Així ha definit la unió entre Andorra i l’empresa The Ironman Group el mateix ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. Aquest dimarts al matí s’ha escenificat al llac d’Engolasters l’aliança del Govern amb una de les empreses esportives més importants del món per dur a terme l’Andorra Multisport Festival. Durant el 2021, Ironman durà a terme cinc proves: s’arrancarà al mes de març amb l’Andorra Winter Triathlon, així com el nou triatló IRONMAN® 70.3® Andorra; la prova de mountain bike Andorra MTB Classic-Pyrenees, la cursa de ciclisme de carretera Andorra 21 Ports i la competició de 'trail running' Trail 100 Andorra-Pyrenees, previstes el juliol de 2021.

El festival, que necessita un pressupost d’1.500.000 euros, ja té garantit el 50% del requerit i el Govern haurà d’assegurar el que encara falta amb més patrocinadors o amb pressupost estatal. “Tenint en compte la despesa que fan els participants i les seves famílies, es preveu un retorn econòmic per al país d’entre 10 i 14 milions d’euros”, ha detallat el ministre. El Principat serà el 56è país on The Ironman Group hi és present amb alguna prova. En relació amb això, el màxim responsable de la cartera d’economia ha avançat que “es farà tot el possible perquè el grup tingui una delegació permanent al país, mostrant les facilitats fiscals i esportives que podem oferir”.

Feia tres anys que totes dues parts treballaven en la possibilitat de portar una competició al Principat però no ha estat fins ara que s’ha pogut materialitzar la seva voluntat. Gallardo ha assegurat que l’Andorra Multisport Festival reuneix tots els elements que permetran fer d’aquesta prova un referent. “És una competència única al món, ens permet associar Andorra a una marca internacional i vincular l’esport mundial amb un entorn privilegiat com el nostre. És el principi d’un gran repte”, ha detallat, alhora que ha fet públic el desig del Govern d’incorporar una sisena prova al festival de cara al 2022. Per la seva banda, la ministra de Turisme, Verònica Canals, també present a l’acte, ha afirmat que l’acord “serà una oportunitat per donar a conèixer també l’Andorra cultural a tots els acompanyants i familiars que vinguin amb els participants de l’Ironman”, a més “d’ajudar en la reactivació de l’economia del sector turístic”.

Durant la presentació ha tingut lloc una petita exhibició de triatló en la qual han participat una trentena d’atletes de clubs andorrans. Segons ha definit el director regional d’Ironman al sud d’Europa, Agustí Pérez, “la mitja Ironman que es durà a terme al Principat serà la més difícil del món per l’alçada en què estaran els participants; els farem patir i serà una prova en la que hauran de ser igual de bons nadant, corrents que anant en bicicleta”. En aquest sentit, Pérez ha explicat que en els pròxims mesos s’aniran fent públics els detalls de cada prova, que van més enllà dels triatlons i estan destinats no només als professionals sinó també als “atletes populars”. De fet, tal com ha dit el director regional, “Andorra serà l’únic país en tenir una prova Ironman multiesportiva”.

Pel que fa al no reemborsament dels diners en el cas que l’activitat no es pugui dur a terme per culpa de la Covid-19, Pérez ha fet referència als alts índex de participació que sempre tenen a The Ironman Group i que els avalen com empresa. Segons la política de la companyia, les condicions varien segons la prova i el país on són, però s’acostuma a poder canviar la prova o modificar les dates. Gallardo, pel seu compte, ha estat més taxatiu i ha volgut evitar la polèmica que es va original amb la Ultra Trail al·legant que “no volem mirar cap al passat. The Ironman és una marca internacional que atrau milers de participants de tot el món”.