El Área Sanitaria de A Coruña está mejor preparada que al inicio de la pandemia para hacer frente a una posible segunda ola del coronavirus. Así lo cree Anton Acevedo, especialista en Medicina Preventiva del CHUAC, que se reconoce preocupado por los datos que confirman un aumento de los casos de coronavirus, sin embargo asegura que no debería "cundir la alarma" siempre y cuando "todos hagamos nuestra parte en aplicar las medidas de seguridad sanitaria".

Más conocimientos y recursos

Asegura que en estos momentos el área sanitaria tiene más conocimientos y recursos que a finales de febrero. El número de PCRs que el servicio es capaz de tramitar asciende a 800, cuando en los inicios de la pandemia apenas eran 30. En este momento también hay suficientes rastreadores, según Acevedo, "para la situación sanitaria que vivimos", pero no hay que descartar que se puedan necesitar más: "Vemos que es una situación dinámica, si se complicase mucho, habría que usar más recursos, pero en Galicia hemos sido bastante pioneros en muchas medidas, y desde el Sergas se están tomando medidas precoces para evitar que haya más problemas".

Acevedo apela directamente a los más jóvenes, al estrato de la población que más incumple con estas medidas. Son quienes pueden tener una incidencia del virus más baja, pero son el paso previo a un contagio "a padres o abuelos que puede resultar fatal". Recuerda Antón Acevedo, que las medidas de autoprotección e higiene siguen siendo las más importantes, especialmente la mascarilla, el epidemiólogo reconoce que le cuesta entender a quien no la lleva: "No puedo entenderlo, me parece un acto de egoísmo de tal nivel, que no entiendo que la gente pueda no usarla o usarla mal. La segunda oleada solo se puede atenuar con medidas de responsabilidad".

¿Qué hacer ante los síntomas?

Si tenemos sintomatología (algo de fiebre, tos, cansancio generalizado), lo mejor, recuerda, es llamar a nuestro médico de cabecera para que pueda actuar "con la mayor rapidez en la aplicacion del protocolo sanitario". Pide además honestidad al comunicar las personas que puedan ser contactos estrechos, ya que "no se trata de juzgar el comportamiento de nadie, sino de garantizar el control del virus ante el mínimo caso".

La delegación del Gobierno muestra su apoyo al registro de viajeros de la Xunta

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha mostrado su apoyo al registro de viajeros creado por la Xunta para las personas que procedan de países y comunidades con alta incidencia del virus.

A preguntas de los medios este miércoles en su visita al aeródromo militar de Santiago, Losada ha manifestado que 'todas las medidas' que ponga en marcha la Xunta como autoridad para el control de la pandemia en Galicia contará con el 'apoyo' del Ejecutivo central.

'Todas las decisiones, esta como otra, son siempre para buscar el mayor beneficio para la salud', ha incidido Losada, que ha defendido la 'idoneidad' del estado de alarma durante los pasados meses como mecanismo para hacer frente a la emergencia sanitaria.

'Sin estado de alarma siempre hay más complicaciones', ha manifestado el delegado, que experesa 'todo' el apoyo del Ejecutivo a las medidas que adopte la Xunta. 'Si ellos lo consideran correcto, bien hecho está', ha añadido.