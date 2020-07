Positius a l'Almería i el Real Zaragoza

[19:30] Avui havia de ser un dia clau per saber quan es podrà disputar el play off d'ascens a Primera però res més lluny de la realitat. El rival del Girona, la UD Almería ha emès un comunicat oficial a mig matí en el que confirma que un jugador de la seva plantilla ha donat positiu als test fets ahir i a primera hora de la tarda ha estat un altre equip classificat pel play off, el Real Zaragoza, qui també ha confirmat un positiu d'un dels seus jugadors.

En tots dos casos, l'afectat ha quedat aïllat a casa seva i la resta de companys, el cos tècnic i altres empleats del club que hi han pogut estar en contacte també han estat enviats als seus domicilis. L'Almería ha encarregat la desinfecció de l'estadi on disputa els seus partits, el Juegos del Mediterraneo mentre que el Zaragoza ha anunciat que desinfectarà les instal·lacions de la ciutat esportiva.

El Girona, net La plantilla del Girona també es va sotmetre als test PCR coincidint amb el retorn als entrenaments aquest dimarts. Se les van fer dilluns. Fonts del club asseguren que tots els resultats han donat negatiu.

Com mana el protocol, el cas s'ha posat en coneixement de les autoritats sanitàries i totes dues plantilles hauran de passar un segon test. En el cas del jugador del Zaragoza, les circumstàncies són especialment inquietants perquè l'equip aragonès es va sotmetre a un test el dilluns, just abans de reprendre els entrenaments i tots van donar negatiu.

Dilluns i dimarts van entrenar amb total normalitat però avui dimecres, informa el club aragonès en un comunicat, un dels jugadors que va donar negatiu ha començat a tenir símptomes compatibles amb la malaltia i, aquesta vegada, les proves han donat positiu.

L'Almería és el rival del Girona al play off d'ascens a Primera. En principi, l'anada de l'eliminatòria s'havia de jugar a Montilivi dijous passat i la tornada a Almería el diumenge però la Liga va suspendre aquests partits sine die perquè encara no se sap quin serà el quart equip que completi la promoció, el rival, precisament, del Real Zaragoza, que va acabar la lliga en tercera posició.

Avui, precisament, el jutge únic del comitè de competició -que depèn de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF)- tenia previst interrogar l'entrenador, un jugador i el seu representant, el president i el metge del Fuenlabrada i ha demanat un seguit de proves per determinar si l'equip madrileny -que ha tingut fins a 28 positius- va actuar malament desplaçant-se a La Corunya per disputar el partit de l'última jornada de lliga, un enfrontament en què el Fuenlabrada es jugava l'última plaça no adjudicada per a la promoció d'ascens.

L'equip madrileny, però, ha recusat el jutge instructor, Ricardo Esteban Díaz Sánchez, al·legant que té relacions professionals amb un membre de la directiva del Deportivo. El comitè ho ha admès a tràmit i ho està estudiant.

Quan aquest tràmit es resolgui, l'instructor haurà de decidir si s'ha de jugar el Depor-Fuenlabrada per veure si l'equip madrileny obté el punt que li falta per assegurar la classificació per al play off, sanciona el Fuenlabrada i atorga aquesta plaça a l'equip que ara ocupa el sisè lloc, l'Elche, o adopta algun altre tipus de mesura. El 'Fuenla' assegura que ja fa dies que no té més positius i que disposa d'almenys 7 jugadors de la primera plantilla -el requisit mínim- per poder sortir a competir.