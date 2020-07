Matar el fantasma del agresor

La documentalista baionarra de origen urugayo Maiana Bidegain, que ya había triunfado en 2007 con un documental autobiográfico, ha ido un paso más allá con su último trabajo. Más de treinta años después de haber sufrido una agresión sexual, decidió solicitar un encuentro con su agresor y reflejar este largo y valiente proceso de la conocida como justicia restaurativa en el documental “Encuentro con mi agresor”, emitido en la televisión francesa en 2019.

En el año 2007, Maiana Bidegain se hizo con el galardón al Mejor Documental en el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz en 2007 con ‘Secretos de lucha”, un documental en el que relataba el regreso de su propio padre a su Uruguay natal, el cual había tenido que abandonar escapando de la dictadura. Jean-Marie Bidegain fue cura y activista contra la dictadura militar urugaya, y fue su lucha en favor del pueblo uruguayo lo que lo llevó a exiliarse en Iparralde, la tierra de la que precisamente procedía la familia Bidegain originariamente.

Al final de ese documental, disponible en YouTube, Maiana se entrevistó con un hombre que había torturado a su padre, para después mostrar la grabación de esa llamada a su padre. Por lo tanto, como le contaba a nuestro compañero Jon Arozamena en la sección La Muga, la idea de la justicia restaurativa ya estaba presente en su cabeza: “Yo me preguntaba como se sentiría esa persona que había torturado a mi padre y si sería posible un diálogo entre los dos, … ¿Es posible o no tener ese diálogo entre una víctima y su agresor?”.

Esa pregunta planteada con respecto a la situación de su padre, decidió aplicarla a un hecho que le había ocurrió a ella siendo una niña: ser víctima de una agresión sexual. “Yo tuve la suerte de que cuando ocurrió la agresión, se lo conté a mis padres y me creyeron. Hubo un proceso judicial y mi agresor fue condenado. Esto fue una gran suerte cuando lo comparamos con muchos casos de agresiones sexuales infantiles, en los que las víctimas muchas veces no se atreven a contárselo a nadie, y en otras ocasiones incluso no son creídas”.

Sin embargo, fue precisamente esta resolución legal del proceso la que contribuyó a crear la ilusión de una resolución personal que en realidad no se había producido: “Creciendo no pensé haber sufrido. Me di cuenta mucho más tarde, cuando me estaba construyendo como mujer, empezando a relacionarme con hombres, que entendí que el impacto que esa agresión había tenido sobre mi había sido mucho más grande de lo que yo me había imaginado”.

A pesar de los resultados positivos que diversos estudios atribuyen a la justicia restaurativa, sigue siendo una opción que una parte importante de la sociedad sigue sin comprender: “Es un camino hacia el otro ser humano, un camino que permite matar a los fantasmas de la agresión. Más allá del hecho, un agresor es una persona, no se puede únicamente minimizarlo a un aspecto de su vida. Dicho esto, ese aspecto siempre va a estar ahí, quedará para siempre en su vida y la sociedad no le va a quitar la apelación de agresor. Pero es una persona en vida, y puede construir cosas, espero que positivas”.

Aunque esto no quiere decir que el objetivo del encuentro sea perdonar al agresor: “Para mí la idea de la justicia restaurativa va más allá, tiene que ver con qué hacemos como sociedad después de que una agresión de este tipo de haya producido”. Pero sí hay algo que ella recuperó con ese encuentro: un cierto control: “El encuentro sí me dio un control y un equilibrio, y creo que a él también”. Ese equilibrio que la agresión rompió.