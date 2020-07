El Circuito Provincial de Carreras Populares llegará a nueve municipios

La Diputación Provincial apuesta por el deporte como uno de sus principales ejes de acción. Esta mañana se ha presentado en el Patio de Luces de la Institución Provincial la edición de 2020 del Circuito Provincial de Carreras Populares, un evento clave para los aficionados al running y que en esta edición se desarrollará a lo largo de diez pruebas en diferentes municipios entre los meses de agosto y diciembre.



En la presentación ha participado la diputada de Deportes, María Luisa Cruz, que ha estado acompañada por alcaldes y concejales de los ayuntamientos que este año acogen las carreras del circuito, y por representantes de los patrocinadores Deportes Blanes y Fisio Muro. Los municipios que acogerán la competición son: Tíjola, Vera, Abla, Gádor, Rioja, Garrucha, Antas, Cuevas del Almanzora y Olula del Río, que se estrena en el evento.



“Hoy presentamos uno de los programas deportivos más esperados y demandados de cuantos impulsa la Diputación de Almería: el Circuito Provincial de Carreras Populares”, ha afirmado la diputada antes de recordar que una de las principales novedades reside en la adopción de “medidas para preservar la seguridad de los participantes. Una de estas consiste en la restricción de participantes a 200 en el circuito y a 40 para las inscripciones individuales a una sola carrera”.



En esta línea, la diputada ha reconocido que “adaptándonos siempre a la situación sanitaria de cada momento el Circuito Provincial de Carreras Populares se mantiene fiel a su cita con los almerienses para fomentar la práctica deportiva, los hábitos de vida saludable y los valores positivos asociados al deporte como sacrificio, esfuerzo, superación, respeto…”.



La diputada también ha subrayado el importante papel que el deporte juega como “uno de los principales pilares sobre los que se sustentan las políticas del Gobierno de la provincia. Es una herramienta clave para igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan, para que accedan a la práctica deportiva y dispongan de competiciones atractivas y regladas en sus pueblos. La Diputación trabaja para que los almerienses puedan disfrutar de instalaciones y competiciones deportivas en los 103 municipios, y para que los ciudadanos de cualquier localidad tengan las mismas oportunidades que en la capital”.



Por último, la diputada ha insistido en que este Circuito Provincial es ideal para los corredores recién iniciados, por la accesibilidad de las pruebas, como para los más experimentados. “Programas como este nos sitúan como un referente para la práctica deportiva, lo que también nos ayuda a luchar contra la despoblación porque el deporte genera riqueza, empleo y es un potente dinamizador social. Nuestra provincia es la mejor pista deportiva que existe en Europa”, ha apuntado Cruz que ha dado las gracias a los ayuntamientos, patrocinadores y a la Federación Andaluza de Atletismo por hacer posible este evento.



El alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, ha agradecido el apoyo de la Diputación a este programa por “continuar con los circuitos. Estamos en una situación complicada, pero si lo hacemos bien, y tanto deportistas como ayuntamientos e instituciones debemos seguir con estos eventos porque generan riqueza y nos ayudan a difundir los municipios del interior”.



Guillermo Blanes, de Deportes Blanes, ha reconocido que ve positivamente que por parte de Diputación se haya dicho que “la vida tiene que seguir, el deporte no puede parar. Con responsabilidad salimos. Hay que seguir con las precauciones. Siempre he dicho que mi empresa, mientras pueda, va a seguir apoyando todos los movimientos deportivos que se hagan en esta ciudad, que tanto nos han dado. Seguimos apoyando el deporte, a los deportistas y a los almerienses”.



Miguel Ángel Muro, de Fisio Muro, ha querido, como sanitario, lanzar un mensaje de optimismo y ha ahondado en la idea de que “el deporte debe continuar y hay que ser muy responsable con las medidas estipuladas. Estamos encantados con nuestro apoyo al Circuito. Confiamos en que esta situación pase rápido y volvamos pronto a la normalidad”.



Sobre la competición

Las inscripciones en el Circuito y en las carreras se harán a través de www.carreraspopularesalmeria.es, y además de las http://www.todofondo.net/ y www.cruzandolameta.es. Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados por categoría y sexo y a los tres mejores clubes por prueba. También se establecerán premios generales del Circuito para los que cada atleta deberá participar, al menos, en 6 de las 10 pruebas. Habrá clasificaciones masculinas, femeninas y una general de clubes.



Medidas extraordinarias ante el Covid-19



Medidas de seguridad:



• Lugar de salida: espacio amplio de al menos 3000 metros cuadrados (explanada, campo de fútbol o similar)

• Recinto cerrado al público. Sólo autorizados de organización y corredores con Portaidentificador oficial, y control de acceso con toma de temperatura.

• Kiosco con dosificador de Gel Hidroalcohólico automático.

• Los primeros 150 m de recorrido tienen que tener 8 m ancho de salida

• Oficina de organización y control de salida: separada con cordón mínimo 1 m de seguridad, costados cerrados y frontal con metacrilato. Colocación de contenedores sanitarios en salida y toda la zona

• No hay tickets ni clasificaciones expuestas, todo será vía móvil.

• Por megafonía se irán diciendo los resultados.

• SALIDAS POR GRUPOS REDUCIDOS (Máximo 50 participantes): Se señalizará las posiciones de cada corredor de forma alterna manteniendo la distancia de seguridad.



Los corredores durante su estancia en el lugar de salida llevarán una mascarilla, será obligatoria en el momento de la salida y una vez traspasen línea de meta transcurridos 500 m. Durante la prueba no es obligatorio su uso. Para ello se habilitará una señal que lo indique. El incumplimiento de esta norma implica la descalificación automática.



Sedes y fechas



Agosto



• 29 agosto - Tíjola



Septiembre

• 05 septiembre – Vera



Octubre

• 04 octubre - Abla

• 18 octubre - Gádor

• 25 octubre – Rioja



Noviembre

• 08 noviembre – Garrucha

• 22 noviembre – Antas

• 29 noviembre – Cuevas del Almanzora



Diciembre

• 13 diciembre – Olula del Río