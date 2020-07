La UPV cubre todas las plazas ofertadas para grados y dobles grados en Alcoy

Las cifras de preinscripción ya se han dado a conocer en el Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV). Se ha cubierto el 100% de plazas ofertadas, es decir, las 470 plazas ofertadas en los 6 grados y los 2 dobles grados.

En todos los grados y dobles grados hay lista de espera, y los estudiantes que no han conseguido plaza no deben desanimarse ya que el movimiento de las listas pueden generar vacantes. Antonio Arques, subdirector de Alumnado e Investigación, indica que "durante un periodo de tiempo habrá movimiento de listas. En algunos casos la lista de espera es muy larga, pero en otros casos no lo es tanto y los estudiantes que no han conseguido plaza no deben desmoralizarse".

Antonio Arques recuerda que "estos son los datos de julio. Este año es especial y debido a la Covid-19 se ha retrasado la PAU y hay otra prueba en septiembre". Señalar que hay otro periodo de preinscripción en septiembre, del 14 al 21 del citado mes. Desde el Campus de Alcoy de la UPV, están a disposición de todos los alumnos y familiares para informar de cada situación particular y de las posibles dudas. Los interesados pueden ponerse en contacto mediante correo electrónico en informate@epsa.upv.es o en el teléfono y whatsapp 618 608 347.

Estudiantes en lista de espera

Si un estudiante no ha sido admitido en la primera opción de titulación que solicitó, se adjudicará directamente un número de orden en la lista de espera. Si ha sido admitido en su segunda o sucesivas opciones y no quiere perder su derecho, debe formalizar la matrícula en los plazos y condiciones estipulados. En caso de no hacerlo, se entenderá que renuncia a la plaza.

Si está en lista de espera de un grado, tras la asignación de plazas que realiza la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y una vez se hayan matriculado los estudiantes admitidos, la UPV realizará, el día 31 de julio de 2020, un llamamiento centralizado a los integrantes de sus listas de espera para cubrir las posibles plazas vacantes, si las hay. A los estudiantes admitidos, se les asignará como fecha para su matrícula el próximo 2 de septiembre de 2020.

A los estudiantes admitidos en el llamamiento del día 31 de julio, se les enviará un SMS a su teléfono móvil para comunicar la fecha y hora de matrícula, así como su número PIN para identificarse. Después de esa fecha, cada centro de estudio podrá contactar con el alumnado interesado a través del teléfono móvil (generalmente llamada telefónica) o del correo electrónico indicado en la preinscripción. Todos los estudiantes citados a matrícula pueden consultar online su cita.

En caso de que todavía queden plazas vacantes en algunos grados después de este llamamiento, cada centro de estudios contactará directamente con los estudiantes que estén en lista de espera. Una vez admitido desde la lista de espera, la UPV te indicará el día y la hora en que debes llevar a cabo la matrícula.