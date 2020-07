Pablo Torrijos, récord de España de triple salto en el Gaetà Huguet

Pablo Torrijos se erigió en el gran protagonista de la primera edición de la Reunión Nacional “Comunitat de l’esport”, que se disputa este miércoles en la pista de atletismo Gaetà Huguet de Castellón, al convertirse en el primer español en superar los 17 metros en triple salto al aire libre y firmar la cuarta mejor marca del año.



El atleta del Playas de Castellón, que se entrena en Madrid con Juan Carlos Álvarez, no pudo mejorar el récord de España que hizo el 1 de marzo de Ourense (17,18), pero, a cambio firmó la mejor serie de su vida, con tres saltos cercanos a los 17 metros: 16,96, 17,06 y 17,09.



El mejor triplista español de la historia se convierte, de paso, en el primer saltador nacional que pasa de los 17 metros (lo había hecho tres veces en pista cubierta) y logró una marca que es la segunda mejor del año en el ránking europeo (lidera el portugués Pichardo con 17,17) y la cuarta mundial de la temporada (manda el cubano Andy Díaz con 17,30).



Torrijos sigue en progresión después de su debut en Alemania. El 1 de agosto competirá en Triste (Italia) y la gran cita, antes del Campeonato de España, llegará días después en Hungría, donde se encontrará con Christian Taylor, Pedro Pablo Pichardo y, probablemente, Teddy Tamgho.



Quien no dejó escapar el récord de España, aunque en una prueba muy inusual como los 300 metros vallas, fue la portentosa Salma Paralluelo, quien ya tenía todas las mejores marcas desde categoría absoluta hasta sub 16.



A sus 16 años, volvió a demostrar que está llamada a ser, si el fútbol no lo impide (juega en el Villarreal y es campeona del mundo sub 17), una de las grandes estrellas del atletismo español en el futuro.



La atleta del Playas de Castellón, pupila de Félix Laguna, se impuso con un tiempo de 41.97 que le permitió batir de una tacada los récords nacionales absoluto, sub 23, sub 20 y sub 18, y barrer los 42.56 que hizo hace dos años.



Paralluelo tuvo dudas hasta el último momento por unas molestias en el cuádriceps desde la temporada futbolística, pero en el calentamiento sintió que podía competir y no perdonó. “Esta chica tiene que estar muy mal para no salir. Todos los días quiere entrenar más. Al fútbol y al atletismo”, asegura su entrenador, Félix Laguna.



Quique Llopis, llamado a ser el dominador de los 110 m vallas cuando acabe el reinado del subcampeón olímpico Orlando Ortega, venció, a pesar de realizar una mala salida, en la prueba de las vallas altas con un tiempo de 13.84 ventosos (+2.1), donde se pudo ver otra vez en una pista al campeón de Europa Jorge Ureña, quien ha decidido no forzar al máximo este verano.



Torrijos no fue el único atleta de Castellón que brilló en el Gaetà Huguet. La castellonense Bárbara Hernando no perdonó en su casa y venció en la altura con un salto de 1,74.



El mediofondo fue uno de los grandes focos de atención de esta Reunión impulsada por la Fundación Trinidad Alfonso, a través del Proyecto FER, y organizada por la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana. Mariano García (3:41.93) y Solange Pereira (4:14.64) se impusieron en los 1.500.



Los 3.000 mostraron los tiempos que viven el atletismo, con todos los atletas más interesados en encontrar una carrera que en machacar a sus rivales. Todos los atletas fueron 2.600 metros casi sin tirones, sin cambios significativos en el grupo y se jugaron la victoria en los últimos 300 metros,donde se impuso la enorme calidad de Fernando Carro.



El campeón de Europa de los 3.000 obstáculos se llevó la victoria con un tiempo de 7:53.62, por delante de Jesús Gómez y Dani Arce. Rober Alaiz, que reaparecía en la pista después de cinco años de lesiones, con tres roturas del tendón de Aquiles, tuvo un feliz regreso y acabó quinto bajando de 7.57. EFE