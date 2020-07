El PP de A Coruña afirma que la ciudad sigue tan sucia como con la Marea

El Partido Popular ha denunciado en el pleno que el Ayuntamiento de A Coruña todavía no ha firmado los contratos de los servicios de limpieza viaria y de recogida de basuras. La concejala Rosa Gallego ha afirmado que la ciudad sigue tan sucia como con la Marea Atlántica: "Que la ciudad sigue sucia, que huele mal en muchas zonas, que los hoteleros se siguen quejando, ningñun cambio con respecto al gobierno de la Marea, eso que hemos estado 3 meses confinados y no hemos ensuciado tanto y que la hostelería por desgracia no está a pleno rendimiento".

El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, ha señalado que el servicio de limpieza ya está adjudicado, pendiente de la firma de contrato. Sí ha admitido un problema administrativo para regularizar el servicio de la recogida de basura.

Ha sido en el debate de los cambios en el presupuesto municipal para hacer frente a los efectos de la pandemia del coronavirus, entre ellos la partida que permitirá equilibrar las cuentas de la escuelas infantiles municipales.