El alcalde de El Verger, Ximo Coll, pierde la cuestión de confianza

En el plazo de un mes se votará en el ayuntamiento de El Verger una moción de censura contra el alcalde socialista Ximo Coll o quedarán aprobados automáticamente los presupuestos municipales de 2020. Ayer en el pleno, los grupos de la oposición, PP y Compromís, volvieron a rechazar el documento presupuestario presentado por el ejecutivo local, que esta vez se elevaba a votación vinculado a una cuestión de confianza. La fragilidad de un gobierno en minoría se puso de manifiesto en esta sesión con un único punto en el orden del día, cuando los ediles de la oposición votaron "no" a la propuesta económica del gobierno local, y con ello manifestaron que no confiaban en la gestión del alcalde.

El propio Ximo Coll, explicó que el documento presupuestario presentado ya se dio a conocer en el mes de febrero, una propuesta debatida en varias reuniones, insistió el munícipe. Coll calificó los presupuesto de realistas y sociales, asegurando que atienden las necesidades de los vecinos y que permitirán acabar con la deuda generada por el anterior ejecutivo del PP. El alcalde incidió en la necesidad de contar con estos presupuestos para poder solicitar subvenciones, y poder realizar las inversiones que necesita El Verger. Coll solicitó, sin éxito, al menos la abstención de los grupos de la oposición.

Por su parte el portavoz de Compromís, Basili Salort, calificó de espectáculo innecesario la convocatoria, que por primera vez se hizo de forma presencial en el salón de plenos del ayuntamiento, lamentando al mismo tiempo la falta de pactos y negociaciones por parte del alcalde. Calificó de nula la gestión llevada a cabo por Coll en lo que llevamos de legislatura, afirmando que no era de fiar. Hizo una llamada a la cordura y a trabajar con energías renovadas.

Mientras que desde el PP, la concejala, Adela Moncho, se pronunció en la misma línea que los valencianistas, acusando al alcalde de ser el responsable de esta situación, que no era la deseada por ningún edil. Criticó al alcalde de haber utilizado la forma menos democrática de intentar aprobar los presupuestos, y lamentó la falta de dialogo del munícipe, poniendo de manifiesto algunos de los motivos que hacen a su grupo a rechazar la propuesta presupuestaria. Moncho, señaló que no podían ser cómplices de algo que consideraban no se estaba haciendo bien. Con todo, la portavoz popular, le recordó a Coll que gobernaba en minoría y que no confiaban en él.

Ximo Coll insistió que la falta de presupuestos ha conllevado para el municipio a día de hoy a renunciar a dos subvenciones. Defendió su gestión asegurando que el ayuntamiento está cumpliendo con la regla de gasto, el periodo medio de pago a proveedores y la estabilidad presupuestaria. Y aseguró estar abierto al dialogo. El munícipe rogó al menos una abstención.

Pero al llegar el momento de la votación, los 6 votos de la oposición tumbaron los Presupuestos y la Cuestión de Confianza. Ahora PP y Compromís tienen un mes para presentar su candidato a la alcaldía.