La Diputación convoca la decimosexta edición del Certamen de Relatos Breves 'Cristina Tejedor'

La Diputación de Palencia ha convocado el XVI Certamen Provincial de Relatos Bre-ves ‘Cristina Tejedor’, una iniciativa que persigue fomentar la concienciación y crea-ción de una sociedad con igualdad legal, cultural y social para hombres y mujeres con especial atención en el medio rural.

La convocatoria de este certamen forma parte de la batería de iniciativas contempla-das en el marco del Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades que pone en mar-cha a lo largo del año la Diputación Provincial de forma transversal y se engloba den-tro de las medidas para la consecución de la Meta c del objetivo 5 de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es decir, dentro del objetivo de “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, se trata de aprobar y forta-lecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

El premio se otorgará a las mejores obras escritas en castellano, originales e inéditas, de tema libre pero siempre basado en el compromiso con la igualdad de oportunida-des entre mujeres y hombres —«Diferentes pero iguales» es el lema orientativo del certamen—, como principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley. En ese sentido, no serán valorados aquellos trabajos cuya temática sea otra —como el maltrato, la violencia sexista…—, y que no busque la sensibiliza-ción, concienciación o indagación sobre el citado principio de igualdad no sexista.

RELATOS COVID-19.- La decimosexta edición del certamen presenta como no-vedad la modalidad relatos Covid-19 para la categoría de Jóvenes, en la que podrán participar menores de entre 14 y 17 años, siendo compatible con la participación en cualquiera otra modalidad. El tema del relato deberá versar sobre la percepción de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en la fase de confinamiento vivida con motivo de la crisis del Covid-19. En cuanto al resto relativo a esta catego-ría, se mantiene la modalidad de relatos en la que podrán participar menores entre 10 y 17 años, ambas edades incluidas, diferenciándose dentro de esta categoría dos subcategorías, nóveles de 10 a 13 años y jóvenes escritores de 14 a 17 años.

La Modalidad Redes sociales se desarrollará a través de la red social twitter, pu-diendo participar en esta modalidad los jóvenes de hasta 30 años de edad que cuen-ten con un perfil en esta red social y sean seguidores de la cuenta en dicha red del

Centro provincial de información juvenil de la Diputación de Palencia (@cpijdepalencia) y de la cuenta institucional de la Diputación provincial (@diputacionPalen). Sólo se tendrá en cuenta a efectos del concurso un tweet por perfil de usuario de Twitter.

Por otra parte, la modalidad de Mayores no tiene novedades con respecto al año anterior siendo sus beneficiarios los mayores de edad. Las obras presentadas debe-rán tener una extensión máxima de 6 folios mecanografiados a doble espacio por una sola cara. Para los trabajos presentados a ordenador se utilizará el procesador informático Microsoft Word con un cuerpo de letra tipo 12, modelo Times y la exten-sión será igualmente de 6 folios.

Los mejores trabajos serán seleccionados por un Jurado que otorgará dos premios y un accésit hasta la cantidad de 1.104 euros, mientras que en la modalidad de Jóve-nes los premios ascienden a 1.800 euros.

El plazo de presentación de los trabajos permanecerá abierto en sus dos categorías hasta el jueves 15 de octubre y las bases completas del certamen pueden consultar-se en el Boletín Oficial de la Provincia del viernes 24 de julio. Los anexos y de-más documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a disposi-ción de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palen-cia (https://sedeelectronica.dip palencia.es/siac/Procedimientos.aspx), y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es).

PASADA EDICIÓN.- Un certamen que cada año cuenta con un nivel más alto de participación, llegando a concursar 129 trabajos en la pasada edición, más del doble que en el año 2018. Se recibieron 31 relatos de mayores, 78 de menores jóvenes, 15 de menores noveles y 5 que se presentaron a la modalidad de redes sociales.