Chus Puras: "Nunca se me olvidará el partido contra el Betis en Copa con el estadio lleno"

A Chus le toca hacer las maletas, tal y como adelantamos en la Cadena SER, el lateral zurdo santanderino firma con el Langreo, otro equipo de 2ªB, que ya la temporada anterior mostró interés por él y después de que el Racing esta temporada le dijera que no contaría con él para su nuevo proyecto.

Puras, que este año no participó de los partidos con el primer equipo después de que Chuti Molina firmase a Abraham Minero y Moi Delgado y él fuera mayor de 23 años, pone fin así a una larga etapa como verdiblanco: "El Racing no me ofreció renovar y me salió este proyecto del Langreo donde estoy muy ilusionado", comienza el ya jugador del cuadro asturiano.

Lo mejor que le queda a Chus de su etapa como racinguista ha sido el de cumplir el sueño de cualquier canterano, poder jugar en el primer equipo: "Cuando estuve en la dinámica lo disfruté un montón pero este año fue un poco decepción, ahora toca salir de casa, seguir formándome y mejorando, ojalá en el futuro se unan nuestros caminos".

Y es que Chus cumplió con esa regla de "canterano que sube con el primer equipo y se gana el puesto", incluso en Copa del Rey contra el Betis, un partido al que le guarda un cariño especial. "Tengo un cariño especial a todos los aficionados del Racing, los disfruté en los partidos que pude jugar, como en Copa del Rey contra el Betis y no se me va a olvidar nunca solo puedo dar gracias a todos los racinguistas y espero que consiga volver a 2ª División", explica Puras.

Y es que la afición no entendió tampoco que no se contase con él para esta temporada y que ahora, ante un presumible proyecto de cantera, no se le de la oportunidad. Chus le guarda mucho cariño al Racing, a sus empleados del club y espera que les vaya fenomenal y puedan conseguir el ascenso.

El lateral santanderino fue un privilegiado al vivir desde dentro la temporada del ascenso del equipo y así lo reconoce: "Hasta que no estás ahí en el campo no te haces a la idea porque es una sensación única, espero que el Racing pueda estar ahí arriba y pueda haber otra vez esa ilusión donde podamos disfrutar del Racing en categorías superiores".

El Langreo

"El año pasado estuve a punto de irme al Langreo, en el primer equipo ficharon 2 jugadores en mi posición y era consciente, lo intenté pero no se materializó", explica sobre su intento fallido de recalar en el conjunto asturiano.

Sobre la temporada que se avecina: "Será un año duro, todos los equipos intentarán meterse en la 2ªB PRO, la competencia será dura, tendremos buena base del año pasado y este año podremos mejorar. A corto plazo queremos mantener la categoría".

Por último, su objetivo es "con trabajo y humildad, poder asentarme en el XI del Langreo".