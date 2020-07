"Tant de bo ens puguem mantenir molt temps a Segona A i si arriben coses millors doncs encara millor"

Aquest cap de setmana el CE Sabadell va aconseguir l’ascens a Segona Divisió A i avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb Bruno Batlle, el director general del club per parlar de l’ascens, de què suposa això pel club i de quins són els plans de futur. “Poc a poc anem paint i anem superant les emocions. El primer dia era d’eufòria total i poc a poc ja passem a una fase de felicitat, d’assimilar el que hem aconseguit i ara ja totalment immersos amb la planificació i la preparació de la temporada que ve”, ha afirmat Bruno Batlle al ‘Què t’hi Jugues!’.

El director general del club arlequinat ha explicat que l’ascens de categoria implica que com a club i com a equip hi ha d’haver canvis. “La participació a la Lliga Professional és absolutament diferent que a la 2a B per tots els protocols que hi ha, i com a equip evidentment també hi ha d’haver algun canvi”, ha afirmat Bruno Batlle, qui ha afegit que “tenim molt clar des del club que hem de mantenir l’essència, hem de mantenir el que ens ha portat fins aquí, tant el que estem fent al club, les persones que estan amb nosaltres, com amb l’equip. L’entrenador i el director esportiu tenen molt clar que és molt important la base que ens ha portat fins aquí i creiem molt amb la nostra gent, tant de club com per la part d’equip. Això ho mantindrem i després s’hauran d’afegir els punts que ens ajudin a créixer”.

Per altra banda, Bruno Batlle també ha explicat al ‘Què t’hi Jugues!’ que el nivell d’ingressos és molt superior a Segona Divisió A. “Reps uns ingressos de drets televisius que no tenen res a veure, però les despeses també són molt majors perquè has de tenir una sèrie de protocols implementats i figures al club que abans no tenies, així com evidentment tenir una plantilla que a nivell pressupostari també és bastant més gran. Evidentment que el pressupost s’incrementarà substancialment, però les despeses també”, ha afirmat.

Finalment Bruno Batlle també ha afirmat que “continuar amb aquesta estabilitat que té el club i estabilitzar el club a Segona Divisió A és el que ara mateix ha de ser el nostre únic objectiu, lluitar per mantenir la 2a A durant tants anys com sigui possible i créixer com a club perquè això no es fa d’un dia per l’altre. Tant de bo ens puguem mantenir molt temps a Segona A i si arriben coses millors doncs encara millor”. A més, el director general del club arlequinat ha destacat la importància de l’ascens. “És molt difícil aquest ascens que hem aconseguit i entenc que la 2a A encara molt més perquè hi ha uns equips amb una tradició i unes bases socials d’aficionats i moltíssim pressupost i qualitat que per nosaltres és gairebé com una Primera Divisió ara mateix”, ha afirmat Bruno Batlle.