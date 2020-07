Salen adelante los puntos del pleno con apoyo de VOX y tajante oposición de IU Y Siempre Motilla

En el Pleno Ordinario celebrado ayer en Motilla del Palancar se trataron diferentes asuntos de interés municipal. La mayoría de ellos fueron aprobados con la abstención o el voto en contra de alguno de los cinco grupos políticos que conforman la Corporación municipal y varios relacionados con modificaciones presupuestarias o modificación de ordenanzas obtuvieron el voto positivo por parte de todos los concejales.

Estas modificaciones en el presupuesto generaron las principales discrepancias entre los grupos con el Equipo de Gobierno al que desde IU acusan de querer traer el presupuesto a trocitos en lugar de volver a negociar o dialogar. Jesús Martínez, portavoz de IU propone que ya que VOX sí apoya estas decisiones, que pacten un presupuesto entre los dos partidos, que “confirman su matrimonio político”.

Desde VOX valoran que se haya aligerado la tensión y siguen defendiendo que no hay pactos, pero sí una intención de su equipo de seguir haciendo oposición constructiva.

Siempre Motilla apoyó estas modificaciones, pero dejarán de hacerlo porque no piensan consentir que se aprueben “minipresupuestos" y tampoco entienden que haya grupos que se contradigan, así lo asegura Jesús Ángel Gómez, portavoz de Siempre Motilla.

Andrés monedero, portavoz del PP afirma que el Equipo de Gobierno sigue a la defensiva y es necesario que todos pongan de su parte para poder negociar.

Por su parte el alcalde, Pedro Javier Tendero destaca que una vez más se vio quiénessiguen con “el cuchillo entre los dientes” y negándose a aprobar cosas positivas para el municipio y quiénesintentan trabajar para lograr cosas. Prefiere quedarse con la parte buena y es que los vecinos y vecinas tendrán bancos nuevos en el Riato y algunas calles van a mejorar.

El único punto que fue votado en contra por la totalidad de la oposición fue el que hacía referencia a la modificación de la retribución por pleno que perciben los concejales. El Equipo de Gobierno propuso que, ya que los plenos van a volver a ser mensuales, deberían volver a cobrar los 55,80 euros que se cobraban y no los 111,60 que han cobrado mientras los plenos han sido cada dos meses, algo a lo que se oponen los concejales de la oposición.

Los portavoces de IU y Siempre Motilla, Jesús Martínez y Jesús Ángel Gómez aseguran que igual que el alcalde se ha subido el sueldo y no se lo baja, no debería plantearlo para lo oposición. Demuestra que no valora su trabajo. Para Gómez no merece ni la pena hablar del tema.

Desde Vox aseguran que han votado en contra para mostrar también a los grupos de la oposición que apoyan decisiones vengan de donde vengan si les parecen bien. Ellos van a donar lo que ganen a la Asociación Comarcal contra el Cáncer de Motilla y no les parece un gran problema para las arcas municipales.

Por su parte Tendero asegura que siguen mintiendo cuando dicen que cobran más que los anteriores equipos de gobierno, algo que ya demostró con documentación, además afirma que"probablemente se conviertan en la oposición mejor retribuida de la región", un gasto para el municipio de 6300 euros más al año.

VOX no pudo presentar la Moción referida al cambio de nombre de la Ronda Sur por la de D. Herminio Navalón Carretero por un error de forma.