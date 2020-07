Parlem de responsabilitat (sobre el bus d'Alcoi)

Us expose un cas que sol passar a qualsevol institut o universitat i penseu bé què faríeu. El cas és que un alumne/a qualsevol ha tingut tot un curs per a fer un treball final però resulta que el dia que s'ha d'entregar diu que no ha pogut perquè el dia anterior va tenir un imprevist greu. Què li diríeu si fóreu el seu professor/a? Us semblaria que té raó, o li diríeu que llàstima però està suspés perquè ha tingut tot un curs i no un dia per a fer-ho. Jo optaria per l'última opció, no només perquè és una mostra d'irresponsabilitat absoluta sinó també perquè és injust per a la resta de companyes i companys que ho han lliurat a temps.

Doncs ara canviem a l'estudiant pel govern de Toni Francés. Canviem el curs per 9 anys de govern que ha tingut per a fer el treball, que no és altre que preparar la renovació del servei de bus que acabava ara després de 20 anys de concessió. I canviem als companys per la ciutadania d'Alcoi. Així podrem entendre quina mostra d'irresponsabilitat i indolència ha mostrat, una vegada més, el nostre govern en no tenir enllestida cap altra alternativa per a un dels serveis més importants de la ciutat amb l'excusa de la Covid-19.

I esta mostra d'irresponsabilitat en els terminis no és l'única a la qual assistim en com estan gestionant els serveis públics de la ciutat, ja ens agradaria. Amb el servei d'aigua, per exemple, el contracte també acabava ara després de 20 anys i tampoc es tenia cap alternativa treballada.

Centrant-nos en el bus, si ens posem a revisar els acords signats al contracte que va modificar el mateix PSOE en 2015 podem veure amb facilitat que:

- No s'ha renovat la flota tal com s'estipulava i ara tenim més del 70% dels autobusos superant l'edat que s'havia marcat. I segons l'empresa, esta falta de renovacions afecta la qualitat i a la seguretat del servei que s'oferix a les alcoianes i alcoians.

- Segons el seu contracte s'havia de crear una comissió mixta, amb participació dels grups de l'oposició, que s'havia de reunir almenys dues vegades a l'any. No s'ha fet. És a dir, que no hi ha inspecció d'un òrgan transparent i democràtic.

- En gener de 2016 s'havia d'introduir un autobús híbrid. No es va fer. Sí que es van fer fotos amb un autobús híbrid, però no era nostre, estava de gira per diferents poblacions. En canvi el que sí que es va fer és pagar amb diners de tots la instal·lació d'unes plaques solars a un autobús sense que cap estudi avale la utilitat d'eixes plaques ni el suposat estalvi o benefici generat.

Amb la informació que disposem i la falta de memòries dels primers 10 anys, hem trobat altres actuacions al llarg dels anys no massa justificades: Autobusos que es retiren sense cap reversió, sense saber on han anat i que després presten el servei a altres localitats, un autobús que es va portar nou anunciant que seria a cost zero però després veiem que s'ha estat pagant per ell o autobusos vells que l'empresa gastava a Alacant i s'introduïxen al nostre servei. Fins i tot, quadrant coses d'ací i d'allà, hem trobat com a l'auditoria que es va fer a 2008 se li va donar informació incorrecta a l'empresa auditora amagant-li per exemple que existia un autobús que devia haver-se renovat amb el nou servei però es va mantenir durant anys funcionant.

Això sense oblidar problemes com que les instal·lacions van passar anys sense tenir unes condicions acceptables fins que a instància d'una denúncia d'un treballador una inspecció de treball va fer un requeriment. Ara, segur que sí que pagàvem per això quan no es feia.

En conclusió, ara ens gastem més diners que fa vint anys (contant la inflació i tot) en un servei amb vehicles envellits més del que toca, que utilitzen menys persones que fa vint anys, quan es va aprovar este contracte que ara hem prorrogat, tot perquè no s'ha fet la feina que s'havia d'haver fet molt, però molt, abans que ens caiguera damunt esta pandèmia.

I davant de totes estes negligències nosaltres, Guanyar Alcoi, hem trobat que la mostra més important de responsabilitat és votar en contra i assenyalar la nefasta gestió del govern de Toni Francés. Abstenir-se davant d'estos fets significa amagar com està sent d'injusta esta manera de treballar per als interessos del nostre poble. I això nosaltres no ho podem acceptar.