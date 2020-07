La Policía irá a Matadero y Lapas si no cesan los incumplimientos de las normas del coronavirus

El Ayuntamiento de A Coruña advierte de que enviará a la policía local a aquellas playas de la ciudad en la que no se están cumplimiento las normas para evitar la expansión de la pandemia del coronavirus. El Gobierno local apela a la responsabilidad individual para que se respetan las medidas que se han puesto en marcha, pero no dudará en aplicar soluciones más contundentes si continúan los incumplimientos.

Hasta el momento, el comportamiento de los ciudadanos ha sido de respeto por la norma en las playas de Orzán, Riazor y Oza, pero en las de As Lapas y Matadero son muchos los que se las saltan. Los semáforos para regular el acceso y los circuitos separados de entrada y salida son las la principales medidas activadas. Esther Fontán, concejala de Medio Ambiente, en Hoy por Hoy A Coruña: "Si observamos que no se respetan las normas, principalmente en as lapas y matadero, no tendremos más remedio que llamar a la policía, no nos gusta pero no nos quedará más remedio que que esté allí igual que está en el ocio nocturno".

Mañana se activará la segunda fase de la campaña de concienciación, que incluye personal del Ayuntamiento que recorrerá las diferentes playas para recordar las normas y los motivos por los que se han puesto en marcha.

Esther Fontán ha presentado el programa Circula tu lata, que forma parte de un plan europeo de sensibilización ambiental.

La campaña pretende concienciar sobre el grave impacto que tiene para el medio ambiente las latas de refresco que quedan abandonadas en cualquier sitio, en lugar de los contenedores apropiados. Están hechas de un material altamente contaminante, pero también muy reciclable. También los plásticos que agrupan las packs de alta tienen un fuerte impacto negativo en el entorno natural. Con esta campaña, diferentes monitores recorrerán las playas para recordar estos mensajes a los bañistas.