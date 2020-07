El francés Loris Baz el más rápido en los primeros entrenamientos en Jerez

El WorldSBK, el Campeonato del Mundo para las motos derivadas de serie, se puso en marcha este viernes en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, escenario también las dos últimas semanas del reinicio a la actividad del Campeonato del Mundo de MotoGP.

Jerez y su circuito se han vestido de nuevo de gala para recibir al WorldSBK, que reinicia temporada 2020 tras su debut en Australia, única cita del campeonato que llegó a disputarse antes del parón por la crisis sanitaria.

Se retomaba por lo tanto la normalidad (eso sí, envuelta en los protocolos sanitarios y de seguridad instaurados por Dorna Sport, organizadora del certamen) con el desarrollo de los primeros entrenamientos contra el crono para todas las categorías en liza que recordamos son, la clase reina del WorldSBK, el Campeonato del Mundo de Supersport (WorldSSP), y el Campeonato del Mundo de Supersport 300 (WorldSSP300).

WORLDSBK

Doce pilotos de cuatro fabricantes distintos, se encuentran separados por tan sólo 7 décimas de segundos en la clasificación final de la jornada de hoy, primera de este reinicio en pista del Campeonato del Mundo de Superbike. Esto es uno de los puntos más interesantes que ha deparado esta primera jornada de entrenamientos libres del WorldSBK en Jerez que dominaba el piloto no oficial, es decir, que no está bajo la estructura de fábrica sino que pertenece a un equipo independiente Loris Baz. Baz, encuadrado en el Team Kate Racing Yamaha, se erigía en el piloto más rápido de la primera jornada de entrenamientos libres en el circuito de Jerez, gracias a su registro de 1.40.249 que consiguió durante la mañana que nadie fue capaz de mejorar durante la tarde con una temperatura de 35º y más de 40 en el asfalto. El campeón del Mundo Jonathan Rea (Kawasaki), fue segundo con 1.40.311 (también marcado durante la sesión matinal), mientras otro piloto no oficial, en este caso el italiano Michele Rinaldi, se convertía en el tercer mejor tiempo de la jornada con la Ducati Panigale del Team Go eleven al marcar un registro de 1.40.325. Por su parte, el piloto español Alvaro Bautista, finalizó muy satisfecho de su trabajo hoy con su nueva Honda CBR1000RR con la que terminó en la cuarta posición (1.40.392) a tan sólo una décima de la mejor marca de hoy.

Resultados Entrenamientos FP1-FP2: 1.-Loris Baz (Yamaha) 1.40.249 2.-J.Rea (Kawasaki) 1.40.311 3.-M.Rinaldi (Ducati) 1.40.392 4.-A.Bautista (Honda) 1.40.392 5.-S.Redding (Ducati) 1.40.442 6.-C.Davies (Ducati) 1.40.472 7.-T.Razgatlioglu (Yamaha) 1.40.507 8.-M.Van der Mark (Yamaha) 1.40.565 9.-Leon Haslam (Honda) 1.40.603 10.-A.Lowes (Kawasaki) 1.40.606…..

Declaraciones;

Loriz Baz (1º): Me siento muy bien, es obvio que teníamos ya muchas ganas de empezar a pilotar. He sido muy rápido en la jornada de hoy con un tiempo que me ha permitido estar al frente de la clasificación al final del día. Durante la tarde, he podido hacer algunas tandas largas con el objetivo de preparar la carrera y ver las opciones de neumáticos. Mi moto va muy bien y los chicos han hecho un gran trabajo, así que estoy muy satisfecho y veremos que ocurre mañana. Mi objetivo es estar en el pódium porque hemos hecho un gran trabajo. Tenemos que pulir algunos detalles pero bueno tenemos antes que hacer una buena calificación ya que salir lo más adelante posible es mucho mejor para los neumáticos, pero mi objetivo es subir al pódium.

Jonathan Rea (2º): Me he sentido muy bien hoy, aunque tenemos algunas cosa que mejorar. Hemos estado entrenando en Misano y Montmelo y ya traíamos algo hecho aunque nos hemos centrado en los frenos para poco a poco encontrar el mejor set up. Mañana tenemos la Superpole y mucho trabajo por hacer con muchas gomas que probar, nuevas especificaciones de neumático, sobre todo trasero que probar para conseguir la mejor elección para la carrera ya que son muy similares y en el delantero tenemos ya definido cual usar, así que mañana trabajaremos un poco más por la mañana en ello y en el balance general de la moto para la Superpole.

Alvaro Bautista (4º): la verdad, es que las sensaciones han sido buenas, mejor que la última carrera en Australia y bueno, también las condiciones eran difíciles con mucho calor, y así la pista resbala un poco más pero contento porque hemos podido probar todas las opciones de neumáticos, sobre todo de cara a la carrera, para ver la vida del neumático, la performance y estoy contento porque tenemos más o menos claro que es lo que puede funcionar. También hemos hecho pequeños ajustes en la moto. No hemos hecho muchos cambios porque durante los test antes de esta ronda, hemos mejorado bastante mis sensaciones con la moto y ahora es importante seguir cogiendo información y confianza con la configuración que llevamos ahora. Sólo hemos hecho unos pequeños ajustes para que gire mejor la moto. También estamos trabajando el desarrollo, ya que en estas condiciones los motores rinden un poco más bajos así que tenemos que buscar un poco más de potencia. Pero bueno, ha sido una jornada positiva donde hemos recabado información y me siento confiado ante las próximas jornadas.

WORLDSSP

El piloto italiano Andrea Locatelli (Yamaha), líder de la clasificación general con 25 puntos merced a la victoria que consiguió en la prueba inaugural de Australia finalizaba la jornada de hoy con el mejor tiempo de la sesión al parar el crono en la tanda matinal en 1.42.988 a la postre el más rápido del día. Segunda posición para Steve Odendaal (Yamaha) con 1.43.399, mientras el alemán Peter Oettl era tercero con 1.43.445. El mejor español era Isaac Viñales que paraba el crono en 1.43.718 que le colocaba en la sexta plaza a final del día. Buen rendimiento del piloto andaluz Alex Ruiz que en su primera incursión en esta categoría lograba finalizar en la décimo segunda plaza con 1.44.539.

Resultados WorldSSP FP1+FP2: 1.-A.Locatelli (Yamaha) 1.42.988 2.-S.Odendaal (Yamaha) 1.43.399 3.-P.Oettl (Kawasaki) 1.43.445 4.-J.Cluzel (Yamaha) 1.43.451 5.-L.Mahias (Kawasaki) 1.43.577 6.-I. Viñales 1.43.718 7.-H. Soomer (Yamaha) 1.44.059 8.-C.Perolari (Yamaha) 1.44.106 9.-A. Bassani (Yamaha) 1.44.436 10.-H. Okubo (Honda) 1.44.487…

WORLDSSP300

El Campeonato del Mundo de Supersport 300, estrena temporada aquí en Jerez dado que no participó en Australia. Esta categoría, centrada en los pilotos más jóvenes, ha desarrollado como las anteriores dos mangas de entrenamientos, en su caso, divididas en dos grupos dado el alto número de participantes inscritos. De la suma de las tres sesiones libres (contando la que se celebrará mañana) saldrán los 30 mejores tiempos con derecho a participar en la Tissot Superpole y por tanto en las dos carreras programadas durante el fin de semana. Los no clasificados entre estos 30 mejores, participarán mañana en la denominada "Last Chance Race". Los españoles Mika Pérez y Unai Orradre fueron los mejores tiempos al final del día en el grupo A, marcando en el caso de Pérez un tiempo de 1.53.609 por el 1.53.770 en que paró el crono Orradre., mientras el británico Tom Booth-Amos se adjudicaba el mejor tiempo (1.53.756) en el grupo B donde el mejor español fue la piloto de Kawasaki, Ana Carrasco que finalizaba décimo segunda con 1.54.408.

Resultados combinada WorldSSP300 grupo A FP1+FP2: M.Pérez (Kawasaki) 1.53.609 2.-U.Orradre (Yamaha) 1.53.770 3.-B. Ieraci (Kawasaki) 1.54.338 4.-K. Aloisi (Yamaha) 1.54.476 5.-J.Buis (Kawasaki) 1.54.581 6.-N. Kalinin (Kawasaki) 1.54.589………

Resultados combinada WorldSSP300 grupo B FP1+FP2: 1.-T Booth-Amos (Kawasaki) 1.53.756 2.-M.Kawakami (Yamaha) 1.53.907 3.-S.Deroue (Kawasaki) 1.54.001 4.-H.de Cancellis (Yamaha) 1.54.043 5.-Y. Okaya (Kawasaki) 1.54.113 6.-G.Mastroluca (Kawasaki) 1.54.116…12.-Ana Carrasco (Kawasaki) 1.54.408

El sábado tendrán lugar los entrenamientos Free practice 3 más las primeras carreras para las tres categorías con este horario:

14.00 WorldSBK Race 1

15.15 WorldSSP Race 1

16.30 WorldSSP300 Race 1