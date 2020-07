Pablo Luis Armero deja, a petición propia, la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora

El nombre propio, en la actualidad informativa de este día el de Pablo Luis Armero García, párroco de La Asunción de Nuestra Señora, que ha comunicado su marcha y nombramiento como titular de San Pedro Apóstol de Torredonjimeno, un traslado a petición propia, para acercarse a su familia, padres ya mayores, residentes en Los Villares.

Hemos tenido la oportunidad de conversar con él, en nuestro Hoy por Hoy Jódar, al mediodía, donde nos has manifestado su trayectoria en estos casi nueve años en Jódar, mostrándose orgulloso, especialmente, de la unión conseguida entre los dos grupos de Cáritas, de La Asunción y Fátima, “… Yo lo que he hecho ha sido continuar lo bueno que había… Estoy muy orgulloso de Cáritas. Cáritas es lo principal de la Parroquia, porque, creo, que el amor fraterno es superior a todos los discursos y discursitos, porque hay que pasar a las obras, a la acción y demás… Cáritas ha ido creciendo, se ha hecho la atención primaria, pero también se han buscado cursos de formación y sobre todo que, en estos años, hemos tratado de estar en comunión con Cáritas de Fátima. Yo diría que hay una sola Cáritas casi, porque estamos muy unidos, tenemos muchos proyectos en común y las ideas las tenemos muy claras y tenemos ese sentido de comunión, que quizá no había al principio, cuando yo llegué …”.

Durante su período de tiempo en Jódar, 9 años, se ha tenido que poner al frente de varias cofradías, que han atravesado situaciones muy complicadas, para sacarlas a flote, como han sido las del Nazareno y la Oración en el Huerto. Esa labor le permitió que fuera propuesto como Pregonero de la Semana Santa de Jódar 2.018.

Su lugar lo ocupará Juan Guerrero, al frente, hasta ahora de las parroquias de Bedmar, Garcíez y Albánchez de Mágina, aunque todavía se desconoce la fecha en la que se producirá el relevo, puede ser en los primeros días de septiembre.

También mensajes ha dirigido a los fieles, a través de las redes sociales y Whatssap, “Buenos días a todos. Escribo esto con tristeza y a la vez con gratitud.

Con tristeza porque quiero deciros que a lo largo de esta mañana sale el decreto del Obispo por el que después de 9 años, dejaré de ser párroco de La Asunción de Jódar y de San Pedro de Larva.

9 y casi 5 años que han sido un verdadero regalo de Dios para mi humilde vida sacerdotal.

Con gratitud a mi obispo porque ha escuchado mi petición de estar cerca de mi pueblo para atender a mis padres ancianos. Es por ello que me ha nombrado Párroco de San Pedro Apóstol en Torredonjimeno, una gran parroquia a la que intentaré servir con la misma entrega que a vosotros y muy unido al Señor.

Ya nos veremos en este mes y podremos cambiar impresiones.

Un gran abrazo y besos para todos.”

En cualquier caso su nombramiento está dentro de los 16 que ha dado a conocer el Obispo de la Diócesis de Jaén, atendiendo su petición de acercamiento al domicilio de sus familiares:

El Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodríguez Magro, ha efectuado los siguientes nombramientos:

1. Parroquia: Santa María la Mayor de Linares

Nombramiento: Andrés López Ángeles

Cese: Sebastián Pedregosa Reche

2. Parroquia: San Pedro Apóstol de Torredonjimeno

Nombramiento: Pablo Luis Armero García

Cese: Andrés López Ángeles

3. Parroquia: La Asunción de Jódar y San Pedro de Larva

Nombramiento: Juan Guerrero Moreno

Cese: Pablo Luis Armero García

4. Parroquias: La Asunción de Nuestra Señora de Bedmar, Garcíez y Albánchez de Mágina

Nombramiento: Manuel Jesús Rus Quesada

Cese: Juan Guerrero Moreno

5. Parroquia: San Juan Bautista de Úbeda

Nombramiento: Miguel Lendínez Talavera

Cese: Eusebio Figueroa Mora.

6. Parroquia: La Encarnación de Mancha Real

Nombramiento: Juan Mena Jurado

Cese: Miguel Lendínez Talavera

7. Parroquia: San Mateo Apóstol de La Puerta de Segura y la Asunción de Ntra. Sra. de Orcera

Nombramiento: David Martínez Díaz

Cese: Juan Mena Jurado

8. Parroquia: Santa María de Torredonjimeno

Nombramiento: José Antonio Sánchez Ortiz

Cese: Enrique Cabezudo Melero

9. Parroquias: La Natividad de Jamilena y Nuestra. Sra. del Carmen de Monte Lope Álvarez

Nombramiento: Antonio Lozano Marín

Cese: José Antonio Sánchez Ortiz

10. Parroquias: Santiago Apóstol de Santiago de la Espada y Santa Isabel de Miller

Nombramiento: Jesús Llopis Olivera

Cese: Antonio Lozano Marín

Parroquias: La Inmaculada de la Matea y Nuestra Señora del Rosario de Pontones

Nombramiento: Jesús Llopis olivera

Cese: David Martínez Díaz

11. Parroquia: San Isidoro de Úbeda

Nombramiento: Sebastián Guerrero Fernández

Cese: Santiago Navarrete Rojas

12. Casa de Espiritualidad San Juan de Ávila de la Yedra

Nombramiento: Sebastián Guerrero Fernández

13. Parroquia: San Eufrasio y Santiago Apóstol de Andújar, Iglesia de San Rafael de Vegas de Triana

Nombramiento: Antonio José Morillo Torres

Cese: Sebastián Guerrero Moreno

14. Parroquia: San Pedro Apóstol de Castillo de Locubín y San Antonio de Ventas de Carrizal

Nombramiento: Manuel Jesús Ceacero Sierra

Cese: Antonio José Morillo Torres

15. Vicario Parroquial de San Bartolomé de Torredelcampo y Parroquia de San José de las Casillas de Martos

Nombramiento: Francisco Javier Cova Martínez

Cese: Manuel Jesús Ceacero Sierra

16. Parroquia: Divina Pastora de Andújar

Nombramiento: Miguel Sánchez Alba, CM

Cese: Gonzalo Calvo Calvo, CM

Tres sacerdotes son enviados a estudiar:

Antonio Guerrero Quesada

Antonio José Morillo Torres

Juan Pedro Moya Haro