Lambán pide instrumentos jurídicos para aplicar confinamientos parciales

Dotar a las Comunidades autónomas de instrumentos jurídicos similares a los del estado de alarma para poder decretar confinamientos parciales y homogeneizar los datos de infectados por la covid-19, son las principales reivindicaciones que ha transmitido el presidente de Aragón, Javier Lambán, a Pedro Sánchez. Así lo ha explicado en la rueda de prensa con la que Lambán ha cerrado su participación en la Conferencia de Presidentes.

Confinamientos parciales y flexibilizar la contratación

El presidente aragonés ha reconocido que en esta Comunidad "no hemos dejado de convivir con la covid-19" al recordar que una vez levantado el estado de alarma varias comarcas, todas relacionadas con la recogida de fruta, tuvieron que pasar a la fase 2 por el repunte de los contagios, y posteriormente la capital aragonesa, donde residen, ha explicado, la mayoría de los temporeros.

Lambán ha advertido que no responsabiliza de la situación a este colectivo pero sí ha señalado que debido a sus "condiciones de vida" y a la manera en que se desplazan son "emisores y receptores del virus con una facilidad pasmosa".

Aunque el presidente aragonés ha reconocido que dirigir los brotes en una ciudad de 700.000 habitantes como Zaragoza no es igual que en un pueblo pequeño pero ha asegurado que su Gobierno se siente "plenamente capacitado" para afrontarlo y tiene confianza en que las medidas surtan efecto.

Y aunque ha confesado que no quiere que "vuelva" el estado de alarma ha pedido la posibilidad de poder llevar a cabo confinamientos parciales y flexibilizar la contratación de personal y la adquisición de recursos sanitarios.

En este sentido ha pedido un "esfuerzo" al Congreso que permita adaptar la legislación para dotar a las Comunidades de unos instrumentos que "nos harían ser más eficaces" en la lucha contra la pandemia.

Transparencia en los datos

Tanto la consejera de Sanidad, Sira Repollés, que ha asistido a la intervención, como Lambán, han insistido en reiteradas ocasiones en el "lastre" que para Aragón ha supuesto la "transparencia" en la notificación de los contagios, al situarla como una de las tres con más infecciones.

"Estamos viendo contradicciones entre la información que facilitan las Comunidades autónomas, el Gobierno de España y los medios de comunicación que en nada favorecen la eficacia en la lucha contra la pandemia", ha lamentado Lambán quien ha pedido "un esfuerzo" para homogeneizar la información y hacerla verificable" ya que entiende que la transparencia es "en sí misma un instrumento de salud".

Más dinero de y para el Fondo Covid

Los rebrotes de covid-19 han supuesto "un mazazo" para la Marca Aragón y el sector de la hostelería y es por lo que Lambán ha solicitado medidas adicionales en forma de ERTEs, créditos o subvenciones que ayuden a paliar el cambio de circunstancias en esta Comunidad, una situación por la que, ha advertido, ahora le corresponderían "bastantes más millones" de los acordados en el reparto de los 16.000 millones del fondo COVID.

Lambán ha reclamado otros "1.000 o 1.200 millones adicionales" para poder "cuadrar" los presupuestos y poder atender los servicios públicos dado que con la caída de ingresos que se prevé ve "absolutamente imposible" que las Comunidades autónomas puedan planificar sus cuentas de manera eficaz.

Y es por lo que piensa que dicho fondo debería estar dotado con al menos 32.000 millones de euros o que se permitiera a las autonomías un incremento del déficit de medio punto. "Si siempre ha sido necesario un presupuesto solvente en materia de servicios sociales, en 2021 más", ha enfatizado.

Lambán ha respaldado el papel de Sánchez en la negociación del Fondo Europeo de Recuperación, sin embargo, también opina que la cuantía "no" va a solucionar los problemas presupuestarios de las Comunidades Autónomas y defiende que el dinero debe dirigirse a la economía productiva y a atender "proyectos potentes" y le ha pedido a Sánchez que sea "más preciso" en la cogobernanza de este paquete.

Curso escolar en un escenario pesimista

La "incertidumbre" con la que se afronta el próximo curso escolar 2020-2021, mayor, ha señalado, que en el mes de mayo, es otro de los aspectos que Lambán le ha transmitido al presidente de España y por lo que ha instado a los consejeros de Educación a que empiecen a intercambiar criterios e ideas y prevean un "sin fin de dificultades" y situaciones "en escenarios pesimistas".

Además, ha advertido de que "puede ser" que desde los sindicatos y determinados colectivos se planteen exigencias "contradictorias con la sostenibilidad" de las medidas planteadas.

Vetos al turismo

Por último, Lambán cree "injusto" el veto que desde determinados países, entre ellos Alemania, han impuesto al turismo en Aragón cuando, ha informado, de las 33 comarcas que componen este territorio, 28 se encuentran en la "más absoluta normalidad" y "con menos contagios que los de la mayor parte de los países y de zonas que plantean prescripciones" pero reconoce que está "pregonando en el desierto".