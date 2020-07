Luis Monzón, favorito al triunfo en Juncalillo

Tal y como estaba planeado a principios de temporada, el piloto satauteño se pondrá este sábado al volante del Audi R8 LMS con el que ha conquistado los tres últimos regionales de montaña. Su objetivo pasa por disfrutar de este gran coche y aportar su granito de arena a la recuperación de la actividad automovilística.

Ángel Ramos, patrón de Auto-Laca Competición, ha cumplido con la palabra dada a la Escudería Drago. El Audi R8 LMS con el que el Luis Monzón se ha impuesto en todas y cada una de las pruebas del Campeonato de Canarias de Montaña desde que lo estrenó en 2017 va a estar este sábado 1 de agosto en la Subida de Juncalillo, prueba inaugural del provincial de Las Palmas y que fue la primera que tuvo que posponerse a causa de la crisis sanitaria de la COVID-19.

Fue a mediados de marzo y ya entonces Monzón estaba inscrito con el potente GT alemán que podrá conducir por primera vez en esta subida que ha ganado en las tres últimas ediciones con el MINI John Cooper Works WRC. Auto-Laca quiere brindar a la afición grancanaria la posibilidad de disfrutar del R8 LMS en esta prueba de la que, además de ser patrocinador, está estrechamente unida. Su apuesta tiene aún más sentido en un momento en el que todos los organizadores intentan recuperar la actividad tras meses de incertidumbre.

“Si estamos en Juncalillo con el R8 es por una decisión personal de Ángel Ramos. Así lo quiso antes de que la pandemia paralizara los preparativos de Juncalillo y ha mantenido su voluntad de aportar a la prueba con un coche que ya es parte de su colección. Tenemos dudas porque hay sitios muy estrechos que no le van nada bien. Hemos trabajado mucho en él, ya lo habíamos dejado listo para este recorrido en el mes de marzo, pero, aún así, hemos querido traernos a Gran Canaria al ingeniero de Audi Sport que, junto a todo el equipo Auto-Laca, hará los últimos ajustes para intentar seguir con la racha de victorias”, explica Monzón, autor del récord de turismos en Juncalillo con 2:35.894 que, quizá, pueda batir este próximo sábado.

En pleno verano e inaugurando el mes de agosto, las condiciones en las que se celebrará esta atípica edición de la Subida de Juncalillo no van a tener nada que ver con las de años anteriores en los que Monzón se impuso con el MINI. El calor es un factor a tener en cuenta, como las reacciones del Audi en el sector del recorrido cuyo asfalto aún no ha sido arreglado. “Juncalillo es muy complicado. Me preocupan, sobre todo, los primeros 300 o 400 primeros metros, donde la carretera está muy desgastada y el coche puede mostrarse nervioso e inestable. A partir de ahí el asfalto, que ya está arreglado, se encuentra en perfectas condiciones y es donde espero poder disfrutar mucho conduciendo un coche”, añade el piloto Auto-Laca.

De acuerdo con el programa horario establecido por la Escudería Drago, la manga de entrenamientos de la edición número 24 de la Subida de Juncalillo dará inicio en la carretera GC-223 a partir de las 10:30 de la mañana. A continuación se celebrarán las dos mangas oficiales.