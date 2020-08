A Xunta executa obras de conservación en Ponte Peiraio, en Cambre

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade está a executar actuacións de conservación no noiro de sostemento da senda fluvial de Ponte Peiraio, sobre a marxe esquerda da canle do río Mero, en Cambre, afectado polas sucesivas frontes de chuvias acontecidas en decembro do ano pasado.

Os traballos que está a executar o servizo de conservación fluvial de Augas de Galicia céntranse no tramo de muro de sostemento da senda que se viu afectado e consisten na retirada de árbores caídas e na retirada da varanda metálica do muro, para reducir o seu peso e evitar que poida causar atoamento no río.

As actuacións en marcha completaranse coa instalación de peche nos extremos para evitar os riscos que pode implicar o acceso a esta zona do paseo, que no seu momento foi pechada pola Policía Local.

A intervención que se está a levar a cabo ten como obxectivo atender as incidencias provocadas polas sucesivas frontes de chuvias acontecidas en decembro do ano pasado.

Augas de Galicia está a supervisar neste momento o proxecto de execución dun novo muro de protección na marxe do río en Ponte Peiraio, así como o acondicionamento do treito da senda soportado por este, para a súa licitación.

O departamento que dirixe Ethel Vázquez segue a colaborar co Concello de Cambre, con que tamén recentemente asinou un convenio de colaboración para o mantemento da contorna do río Mero, cun investimento autonómico de case 160.000 euros. O acordo terá efectos ata o 31 de decembro de 2023.