Scott Redding estrena en Jerez su palmarés de victorias en el WorldSBK

A pesar de la ola de calor en la que estamos inmersos en estos días, la temperatura deportiva del WorldSBK que este fin de semana se disputa en Jerez en el reinicio de este certamen tras el parón por la crisis sanitaria, también subió algunos grados hoy, si bien, provocado por la ola de espectáculo que pusieron en pista las tres categorías en liza incluidas en este Spanish Round del Campeonato del Mundo Motul de Superbike.

Y es que, además de disputarse la tercera y última sesión de entrenamientos libres, tenían lugar las emocionantes Tissot Superpole que definirían las formaciones de parrillas en cada una de las categorías para las carreras que tenían lugar a continuación. En estas Superpoles, eran Scott Redding (Ducati) en el WorldSBK, Andrea Locatelli en WorldSSP y Meikon Kawakami en WorldSSP 300, los que se alzaron con los mejores tiempos y por tanto con las poles en sus respectivas categorías. Por otra parte, se guardó un minuto de silencio antes de la prueba de Superbike en memoria por los fallecidos por el Covid-19.

WORLDSBK

Scott Redding (Ducati), hizo doblete hoy consiguiendo la pole y la victoria. En primer lugar, se adjudicaba su primera pole desde que es piloto del WorldSBK con la que se garantizaba partir desde el primer puesto en la parrilla de salida para las carreras del fin de semana al marcar un tiempo de 1.38.736. El segundo mejor tiempo se lo adjudicaba el piloto de Kawasaki Jonathan Rea que paraba el crono en 1.38.770, algo lejos de la pole que el mismo conquistó el año anterior con 1.38.247, completando la tercera fila de parrilla el británico Tom Sykes (BMW) con 1.43.068. El español Alvaro Bautista, partía desde la tercera fila de parrilla al terminar octavo en la Tissot Superpole.

Con 36º en el ambiente y 58 en el asfalto, se daba la salida a la primera carrera del fin de semana para el WorldSBK programada a 20 vueltas. Tras apagarse el semáforo rojo, Jonathan Rea toma el mando siguiéndole a su estela Razgatlioglu, Redding, Baz, Sykes Bautista, Van Der Marki, Haslam…

A medida que pasaban las vueltas, el campeón en título, Jonathan Rea, tenía bajo control la carrera aunque le pisaban los talones el piloto turco Razgatlioglu, Redding y Baz que ya habían abierto hueco con el segundo grupo. Por detrás, el piloto de Ducati Chaz Davies, peleaba con los dos pilotos de Honda, Haslam y Bautista, a los que finalmente doblegaba, mientras el británico de BMW, Tom Sykes, tenía problemas técnicos con su BMW que le obligaban al abandono (volvía a salir a pista en la vuelta 12), al igual que el holandés Van Der Mark al que su moto le decía basta en la vuelta nueve. Por delante, Rea lidera el grupo de cuatro con Redding segundo, que había dado cuenta de Razgatlioglu y Baz, uniéndose vueltas más tarde Chaz Davies. El británico de Ducati, Scott Redding, desde su segunda plaza, estudiaba al irlandés para tratar de desbancarlo de la primera posición, cosa que logra con éxito en la curva Pedrosa, y desde ese momento comienza a marcar un ritmo que le hace tomar algunos metros de ventaja con Rea y Razgatlioglu, mientras Davies ya había dado cuenta del francés Loris Baz y se aproximaba peligrosamente al piloto turco al que trató de adelantar sin éxito. Tras 20 vueltas completadas, Scott Redding se hacía con la victoria, primera de su carrera deportiva en el WorldSBK, mientras Jonathan Rea era segundo completando el pódium el piloto turco Toprak Razgatlioglu en un cajón copado por tres marca distintas Ducati, Kawasaki y Yamaha por este orden. Alvaro Bautista finalizaba en la séptima posición, mientras Xavi Fores, con problemas en su tren delantero que le mermaban la confianza, lo hacía en décimo tercer lugar.

Resultados carrera 1 WorldSBK: 1.-S.Redding (Ducati) 2.-J.Rea (Kawasaki) 3.-T.Razgatlioglu (Yamaha) 4.-C.Davies (Ducati) 5.-L.Baz (Yamaha) 6.-M.Rinaldi (Ducati) 7.-Alvaro Bautista (Honda) 8.-Marco Melandri (Ducati) 9.-A. Lowes (Kawasaki) 10.-L.Haslam (Kawasaki)….13.-X.Forés (Kawasaki) ...

Scott Redding (1º): Me siento bien, en mi primer año en la competición y conseguir mi primera victoria es fantástico pero ha sido realmente duro en carrera con una temperatura realmente alta, ni sé cómo podíamos continuar. Casi no podía respirar y el calor que desprendían las motos de delante lo complicaba más. El domingo tenemos dos carreras más y una de ellas en el mismo horario así que lo haremos lo mejor que podamos. El equipo hizo un gran trabajo dándome una moto muy rápida para estas condiciones y estoy muy contento por conseguir mi primera pole y mi primera victoria.

Jonathan Rea (2º): Me siento bien, realmente hemos recabado mucha información en estas 20 vueltas. El neumático delantero se me ha degradado muy rápidamente pero traté de tirar fuerte al principio para abrir hueco pero ya al final Scott vino muy rápido y me pasó así que sólo puedo decirle enhorabuena y gracias a mi equipo que me ha dado una moto realmente buena y seguro que mañana podremos dar un paso adelante.

Toprak Razgatlioglu (3º): Hoy para mí no ha sido una carrera buena para mí y para los otros pilotos por el calor y la temperatura, increíble. Di lo mejor de mí y he conseguido el pódium. Para mañana necesitamos un buen set up en la moto para las carreras y veremos que ocurre.

Alvaro Bautista (7º): "Hubiera deseado tener mejor feeling durante la carrera, similar al que tuve durante los entrenamientos. No me refiero al resultado, me refiero al feeling con la moto porque habíamos trabajado muy bien hasta hoy. Mi tiempo de Superpole no estaba mal a pesar de no haber explorado mi neumático de calificación y su potencial. Así que esperaba más de la carrera. De otra parte, no tuve buenas sensaciones con el tren delantero y el giro en curva, algo que ya habíamos trabajado en Aragón pero aquí con la temperatura tan alta y la pista resbaladiza en estas condiciones nos ha impedido apretar más. No estoy contento, pero tenemos claro donde tenemos que trabajar y el problema que tenemos que resolver".

WORLDSSP

El piloto de Yamaha, Andrea Locatelli, se hizo con una cómoda victoria hoy en la categoría de Superport, segunda de la temporada tras la conseguida en la prueba inaugural de Australia. Un triunfo labrado desde los entrenamientos libres y posteriormente en la Tissot Super pole donde marcaba el mejor tiempo. En carrera, pronto Andrea Locatelli, Jules Cluzel y el alemán Peter Oettl, se escapan del resto marcando un ritmo demoledor que les hizo abrir un hueco importante con sus perseguidores. De esta guisa transcurrieron las vueltas con Locatelli dominando a placer hasta recibir la bandera ajedrezada que le daba como ganador mientras que Jules Cluzel quedaba segundo y Peter Oettl lograba pisar el pódium en tercera posición. El español Manuel González con su octava posición era el mejor situado de la colonia española en la que el andaluz Alejandro Ruiz conseguía la undécima posición y por tanto sus primeros puntos en el campeonato.

Resultados carrera WorldSSP: 1.-A.Locatelli (Yamaha) 2.-J. Cluzel (Yamaha) 1.43.399 3.-P.Oettl (Kawasaki) 4.-L Mahias (Kawasaki) 5.-R.de Rosa (MV Agusta) 6.-S.Odendaal (Yamaha) 7.-C.Perolari (Yamaha) 8.-M.González (Kawasaki 9.-C. Oncü (Kawasaki 10.-H. Soomer (Yamaha)…

Andrea Locatelli (1º) Hicimos un increíble trabajo hoy, estoy muy muy feliz. El equipo trabajó muy bien en todo momento así que eso ha sido lo mejor para nosotros. Hizo mucho calor pero es lo normal. Mañana tenemos que comprender mejor algunos puntos de los neumáticos para marcar más diferencia ya que es importante para el futuro.

WORLDSSP300

Carrera electrizante la disputada hoy en la clase de Supersport 300 que cerraba el programa de pruebas de la jornada. El WorldSSP300 cuenta con jóvenes ávidos de abrirse un futuro en el motociclismo. Unas mecánicas que ofrecen prestaciones similares de ahí que las carreras sean en grupos cerrados donde nadie regala nada. Y ello se ha podido comprobar en el día de hoy con una carrera en grupo donde las posiciones de pódium se han vendido caras. Y si no que se lo pregunten a la española Ana Carrasco que de tener el pódium a su alcance, se tuvo que conformar con la séptima plaza, o al también español Mika Pérez, uno de los favoritos al pódium, que se iba al suelo a las primeras de cambio. La victoria si correspondió a un piloto español, en este caso fue Unai Orradre, primera en su palmarés en este certamen, que luchando toda la carrera en el grupo delantero, dio un golpe de efecto y se puso líder de la carrera y desde ahí sintiéndose con confianza, endosarle unos metros al extenso grupo perseguidor que al final le fueron suficientes para lograr la victoria. Por detrás, a la última curva, llegó un compacto grupo de siete pilotos que venían peleando por las dos restantes plazas del pódium, entre ellos la española Ana Carrasco que tocó a otro competidor y se pasó de frenada perdiendo sus opciones, siendo entonces Tom Booth-Amos quien cogía la trazada buena para enfilar la recta y conseguir la segunda posición con el holandés Scott Deroue entrando tercero.

Unai Orradre (1º WorldSSP300): "Si es mi primera victoria este año y en el WorldSBK. Ha sido una carrera difícil, al principio he estado luchando en el grupo de cabeza. Me he visto que tenía un poco más de ritmo y he decidido tirar a ver si podía escaparme y ha sido así y quería dar las gracias al equipo por el trabajo realizado durante el fin de semana y a Yamaha. Para mañana trataremos de estar lo más delante posible y luchar por la victoria"

Resultados carrera 1 WorldSSP300: 1.-U.Orradre (Yamaha 2.-T.Booth-Amos (Kawasaki) 3.-S.Deroue (Kawasaki) 4.-Y.Okaya (Kawasaki) 5.-T.Brianti (Kawasaki) 6.-B.Sofuoglu (Yamaha) 7.-A.Carrasco (Kawasaki) 8.-K.Sabatucci (Kawasaki) 9.-A. Diaz (Yamaha) 10.-N.Kalinin (Kawasaki)…

Horarios carreras del domingo

11.00 h WorldSBK Tissot Superpole Race (10V)

12.30 h WorldSSP (17V)

14.00 h WorldSBK