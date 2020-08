37 nuevos casos de coronavirus, uno de ellos en una residencia

Cantabria ha registrado 37 nuevos casos de coronavirus entre ayer, viernes, y lo que va de este sábado, de modo que el número de activos llega a 133, con ocho hospitalizados, entre ellos un usuario de una residencia de ancianos. Solo en lo que va de hoy sábado, son 20 los casos nuevos que se han notificado, y otros 17 corresponden a ayer, viernes. Ademas, entre los últimos casos hay cuatro de niños menores de diez años.

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, lo ha dado a conocer en una rueda de prensa en la que ha trasladado la "preocupación" del Gobierno por la evolución de la pandemia en Cantabria y el incremento de los casos que se viene registrando, sobre todo, en las últimas dos semanas. Esta semana se han notificado 70 casos nuevos, frente a los 30 de las dos anteriores.

Santander es el municipio con más contagios en los últimos siete días, con 38, seguido de Torrelavega, con 8 y Castro con 4, pero los núcleos afectados que reportan menor número de casos son numerosos. También hay once importados. Entre los municipios que han notificado menor número de casos, el consejero se ha referido a Astillero, Bárcena de Cicero, Camaleño, Camargo, Cillorigo de Liébana, Laredo, Miengo, Potes, San Vicente, Bezana, Soba, Suances o Villaescusa.

Rodríguez ha reconocido que no está habiendo por el momento una repercusión importante de estos casos de COVID en los hospitales, ya que son ocho las personas ingresadas y no hay nadie en UCI, pero ha insistido en la importancia de tratar de frenar el aumento de contagios. El titular de Sanidad ha explicado que, con los datos de hoy, sábado, hay que añadir en la región un brote de ocho casos en Santander que afecta a dos familias "interconectadas" y el de la residencia, donde por el momento solo se ha notificado un contagio, aunque se iban a hacer esta mañana PCR a todos los usuarios y trabajadores. Rodríguez ha recalcado la importancia de extremar las medidas sanitarias y ha señalado que en Cantabria los casos primarios se están dando sobre todo en personas jóvenes que después propician una transmisión secundaria en núcleos familiares.

Los últimos contagios en la región vienen sobre todo de esos contactos en las familias y del ocio nocturno, entendiendo como tal no solo los locales, sino también la actividad de los jóvenes por la noche, fuera de establecimientos. El consejero ha advertido de que, si sigue aumentando el número de casos, no ses que se vaya a complicar la labor de los rastreadores, sino que "va a llegar un momento en que no puedan hacer ese trabajo", porque cuando hay una transmisión comunitaria amplia el seguimiento ya no es posible.

Rodríguez ha vuelto a apelar a la responsabilidad individual para el cumplimiento de las medidas sanitarias. "No queda otra razón que pensar que se están incumpliendo las normas, y no es solo que se piense, es que se ve en la calle", se ha quejado, antes de añadir que lo que cada uno haga en su ámbito "va a tener consecuencias en la colectividad".

El consejero ha remarcado que la situación "se está complicando", aunque ve difícil que se vuelvan a adoptar medidas que limiten la movilidad y los derechos fundamentales de las personas. "Tendría que ser en todo caso de forma coordinada en el ámbito del Sistema Nacional de Salud y en coordinación con las comunidades autónomas", ha dicho. En cuanto al ocio nocturno, el consejero ha apuntado que, si hubiera que tomar más medidas se haría, aunque ha vuelto a incidir en la importancia de guardar las medidas sanitarias