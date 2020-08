Abel Caballero: "Acuso recibo y tomamos nota del resultado electoral"

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ultima con el ministerio de Hacienda el acuerdo que permitirá a los ayuntamientos disponer de parte del superávit para hacer frente a las consecuencias del coronavirus. "Nosotros funcionábamos hasta ahora con superávit, pues está contemplado, el que quiera puede continuar como hasta ahora, no me digan que no es una buena oferta, se puede elegir, es una oferta a la carta".

Una negociación in extremis, con dudas por parte de los regidores del PP. Caballero cree que estamos ante un buen acuerdo que sortea las trabas puestas en su día por Cristóbal Montoro al endurecer las reglas de gasto de los municipios.

En su entrevista aquí en la SER, Caballero asegura que ese dinero, en principio 5.000 millones, aliviará las arcas públicas de los ayuntamientos.

Alfombra roja para Feijoo, con condiciones

Y no oculta su malestar con el presidente de la Xunta al que acusa de no favorecer la colaboración con la principal ciudad de Galicia en los momentos más duros de la pandemia. "Si Feijoo atiende a Vigo, metafóricamente alfombra roja, el problema es que no hacen lo que tienen que hacer en la ciudad, yo creo que es bueno que hubiera una interlocución fluida, si a esta oferta pública se responde con el silencio, parece que la cosa no va bien", dijo.

Toma nota tras el 12-J

Sobre el resultado de las autonómicas, cree que el PSdeG tiene que reflexionar y buscar su camino. Considera que la dirección en Galicia debería saber interpretar lo que han dicho los ciudadanos en las urnas. "Es momento de pensar en el presente y en el futuro, nosotros tenemos un arraigo muy importante en elecciones municipales y generales, pero no nos va bien en elecciones autonómicas", dijo.

Cree que la dirección del PSdeG debe de tomar nota. "Y eso nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestra acción política, y yo delego en los compañeros con responsabilidad en Galicia, hay que procesar muy bien la respuesta, y hay que decirles una cosa, tomamos nota de lo que nos acaban de decir en elecciones autonómicas, y yo acuso recibo, y creo que el PSOE tiene que hacer lo mismo en Galicia, acusar recibo y operar en función de los intereses de los ciudadanos de Galicia".

Él dice que toma nota y evita respaldar a Gonzalo Caballero al frente del partido. "Eso lo tiene que decir el PSdeG, ya hace mucho tiempo que mi acción política, Vigo es mi partido, yo creo que ya es dedicación bastante, aquí tienen que actuar otras compañeras y compañeros".