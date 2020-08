Doblete de Redding en Jerez

Las emocionantes carreras vividas este domingo, los ganadores en todas las categorías, y las altas temperaturas, fueron los protagonistas del Pirelli Spanish Round de Superbike celebrado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto en la prueba en la que este certamen retomaba la normalidad de la competición tras los meses de parón por la crisis sanitaria. Y como ocurriera con el MotoGP, el saldo ha sido altamente positivo y exitoso, alabando la organización del certamen el excelente trabajo realizado desde el trazado jerezano.

El programa arrancaba a las 9 horas con los warm up de todas las categorías en liza en la que los pilotos aprovechaban para dar configurar los set up de sus máquinas para las carreras que se disputarían a continuación.

WorldSBK

A las 11 horas, empezaba el espectáculo con la primera carrera del día, la WorldSBK Tissot Superpole Race, una carrera corta de sólo 10 vueltas. El campeón en título, Jonathan Rea, no dio opción alguna y nada más apagarse el semáforo rojo "emprende la huida" rodando en unos tiempos muy rápidos y consistentes que sólo pudo mantener –y a distancia- el ganador ayer Scott Redding, a la postre segundo, mientras por detrás, el holandés Michael Van Der Mark (Yamaha), se beneficiaba de la avería mecánica que sufría su compañero de escuadra, Toprak Razgatlioglu cuando iba tercero, tomando él esta posición al final de la carrera. El francés Loris Baz, finalizaba cuarto con Chaz Davies en quinto lugar, seguido de la BMW de Tom Sykes, Alex Lowes, Garrett Gerloff, Leon Haslam y Alvaro Bautista que fue décimo.

Tissot Superpole Race: 1.-J.Rea (Kawasaki) 2.-S.Redding (Ducati) 3.-M.Van Der Mark (Yamaha) 4.-L.Baz (Yamaha) 5.-C.Davies (Ducati) 6.-T.Sykes (BMW) 7.-A.Lowes (Kawasaki) 8.-G.Gerloff (Yamaha) 9.-L.Haslam (Honda) 10.-A.Bautista (Honda)…12.-X. Fores (Kawasaki)

En la carrera 2 del WorldSBK disputada con 37º en el ambiente y 60.9º en el asfalto, tras apagarse el semáforo rojo, comenzaba mandando Jonathan Rea, ganador esta mañana de la Tissot Superpole, al que acosaba Scott Redding (Ducati) que lo sobrepasaba en la vuelta 2 y se hacía con el liderato. Por detrás, su compañero en Ducati, Chaz Davies, venía a por nota dando cuenta del turco Razgatlioglu, tercero en ese momento, para posteriormente sobrepasar también al propio Rea y coger la segunda plaza desde donde comenzó a rodar más rápido incluso que la cabeza, recortando las distancias con su compañero de equipo a medida que pasaban las vueltas aunque finalmente no lograra su objetivo de alcanzarlo. Por su parte, el italiano de Ducati, Michele Rinaldi (Ducati) lograba también alcanzar al dúo Rea y Lowes desde donde se enzarzan en una lucha intensa por la cuarta plaza, tomando esta posición el italiano en la vuelta 15 que ya no abandonaría hasta la bandera ajedrezada. Por delante, Redding conseguía su segunda victoria del fin de semana, saliendo de Jerez liderando el campeonato, mientras su compañero en la escuadra italiana, Chaz Davies, lograba finalizar segundo alcanzando su primer pódium del fin de semana, con el turco Yamaha Toprak Razgatlioglu en tercer lugar al igual que hiciera en la carrera 1 disputada el sábado. Por detrás, Alex Lowes (Kawasaki) daba también cuenta de su jefe de filas Jonathan Rea para finalizar quinto con Rea sexto. Por su parte, el holandés Michael Van der Mark era séptimo con Alvaro Bautista finalizando octavo, mientras el retornado Marco Melandri conseguía la novena plaza con Scott Gerloff en la décima. Tras las carreras del fin de semana, el británico Scott Redding sale líder del Circuito de Jerez con 98 puntos, mientras Jonathan Rea es segundo con 74.

WorldSBK Carrera 2: 1.-Scott Redding (Ducati) 2.-C.Davies (Ducati) 3.-T.Razgatlioglu (Yamaha) 4.-M.Rinaldi (Ducati) 5.-A.Lowes (Kawasaki) 6.-J.Rea (Kawasaki) 7.-M.Van Der Mark (Yamaha) 8.-A.Bautista (Honda) 9.-M.Melandri (Ducati) 10.-G.Gerloff (Yamaha)….13.-X.Fores (Kawasaki)

Clasificación campeonato: 1.-S. Redding 98 2.-J.Rea 74 3.-A.Lowes 72

Scott Redding (1º): Muy contento por el balance final con dos victorias y también con la pole y una segunda posición (Tissot Superpole). Muy contento por mí y por el equipo Ducati que me ha dado una gran moto para estas exigentes condiciones que he podido pilotar muy bien. Creo que hice un gran trabajo desde esta mañana en la carrera Superpole. En ella tuve un buen ritmo y vi que podía ganar pero preferí tratar de hacerlo en la segunda donde me he concentrado para tener un gran ritmo y manejar la situación y muy contento de traer dos victorias al equipo.

Chaz Davies (2º): Estoy muy contento con este segundo lugar. Gran parte de ello se debe al salir desde la quinta posición que hace la vida más fácil. Pude tirar bien desde el principio. Scott marcó un ritmo realmente bueno en el inicio que fue realmente demasiado para todos. Luego lo estabilizó un poco y conseguía verlo en algunas partes de la pista y realmente era díficil restarle décimas. En general, estoy feliz, el objetivo era un par de podios este fin de semana, solo logré uno pero me da confianza para el próximo fin de semana.

Toprak Razgatlioglu (3º): Si estoy contento. Hoy hemos salido con diferentes set up pero no eran del todo buenos, pero si estoy feliz porque un nuevo pódium, unos buenos puntos y por ello quiero dar las gracias al equipo por el trabajo de todo el fin de semana, así que contento en general y a la espera de la próxima carrera.

WorldSSP

La carrera de Supersport se redujo finalmente a 11 vueltas en lugar de las 17 fijadas en un principio. Y es que en la vuelta de calentamiento, el piloto italiano Axel Bassani en un despiste al quitarse el protector de la visera del casco, choca con el piloto que tenía delante, Rafaelle de Rosa (MVAgusta) a resultas del cual su Yamaha golpea violentamente contra el suelo provocando una fuga de aceite que los comisarios hubieron de limpiar, mientras De Rosa, que se salvó de la caída in extremis, llegó como pudo a boxes (sin colín y con la rueda de atrás pinchada) donde sus mecánicos le repararon la moto para poder realizar la nueva salida. En la nueva carrera, el poleman Andrea Locatelli, al igual que hiciera ayer, no quiso saber nada de luchar en grupo y desde la primera vuelta imprimió un ritmo demoledor que ya en el primer paso por meta aventajaba casi un segundo con respecto al grupo perseguidor que encabezaba Jules Cluzel y Peter Oettl con Mahia, Perolari y el español Viñales a continuación. A medida que pasaban las vueltas las posiciones de pódium se iban definiendo con Locatelli, que entraba en meta con casi tres segundos con respecto a Jules Cluzel, segundo, y Lucas Mahias en tercer lugar que había doblegado algunas vueltas antes a alemán Peter Oettl para lograr el tercer peldaño del pódium. El español Isaac Viñales fue séptimo, con Manuel González, décimo, mientras Alex Ruiz, fue décimo tercero.

WorldSSP Carrera 2: 1.-A.Locatelli (Yamaha) 2.-J.Cluzel (Yamaha) 3.-L.Mahias (Kawasaki) 4.-P.Oettl 5.-R.de Rosa (MVAgusta) 6.-C.Perolari (Yamaha) 7.-I.Viñales (Yamaha) 8.-S.Odendaal (Yamaha) 9.-H.Soomer (Yamaha) 10.-M.González….13.-Alejandro Ruiz

Clasificación Campeonato: 1.A.Locatelli 75 2.-J.Cluzel 60 3.-L. Mahia 42

Andrea Locatelli (1º): "Hicimos un gran trabajo hoy, estoy realmente feliz. La carrera fue difícil pero he apretado todo el rato, mi equipo ha trabajado bien y hemos cumplido el objetivo y ahora centrados en Portimao que es inmediatamente detrás de esta carrera, el próximo fin de semana, donde trataremos de ser más fuertes".

WorldSSP300

La más pequeña de las categorías en liza, el WorldSSP300 de nuevo ofreció un gran espectáculo en pista con una intensa lucha en un grupo muy apretado donde se encontraban todos los favoritos. Entre ellos, la española Ana Carrasco en la pomada todas las vueltas tratando de controlar la carrera y tomando posiciones para llegar al final de la carrera y que no le ocurriera lo de ayer. Y esta vez lo consiguió, al finalizar segunda en una carrera ganada finalmente por Bahattin Sofuoglu (el ganador inicial fue penalizado con 5 segundos por sobrepasar los límites de pista) por una exigua diferencia de 0.161 milésimas con respecto a la española, campeona del mundo de la categoría en 2018. Completaba el pódium el británico Tom Booth-Amos, mientras el ganador ayer, el español Unai Orradre finalizaba sexto. "La verdad es que estoy bastante contenta con esta segunda posición, creo que la carrera ha sido muy dura, el grupo era largo y ha sido difícil de manejar, pero después del final de ayer, creo que merecía estar en el pódium, era un buen resultado para el campeonato y para nosotros así que en este sentido estoy contenta. Quiero agradecer al equipo que han trabajado muy bien sobre todo en este periodo tan difícil y hemos llegado aquí en buena forma y creo que estamos en la lucha por el campeonato que era lo importante. Al final, tenemos que seguir trabajando en esta línea para seguir mejorando, ahora viene Portimao, hay que pensar en la próxima carrera y ganar allí" comentaba la española tras la carrera.

Resultados carrera WorldSSP300: 1.-B.Sofuoglu (Yamaha) 2.-Ana Carrasco (Kawasaki) 3.-T.Booth-Amos (Kawasaki) 4.-Scott Deroue (Kawasaki) 5.-M.Kawakami (Yamaha) 6.-U. Orradre (Yamaha)………..

Clasificación Campeonato: 1.-T.Booth-Amos 36 puntos 2.-B.Sofuoglu 35 3.-U.Orradre 35 4.-A.Carrasco 29