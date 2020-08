"Muchos pacientes piensan que están secuestrados"

El coronavirus ha provocado que muchos pacientes hayan tenido que entrar en la Unidad de Cuidados Intensivos, muchos de ellos durante estancias largas que superan los dos meses. En la Comunidad de Madrid, unos 4.000 pacientes enfermos de COVID han sido dados de alta de la UCI. En muchos de ellos se generan secuelas, en ocasiones psíquicas, que también conviene tratar.

Tal y como relata la psicóloga María Jesús Maldonado, todavía no hay datos que reflejen las consecuencias psicológicas de la COVID-19, aunque sí se conoce que en caso de largas estancias en UCI asociadas con otros coronavirus como el SARS o el MERS, “un 15 % de los pacientes sufren ansiedad, otro 15% padecen una depresión y un 33% tienen síntomas de estrés postraumático”.

La psicóloga asegura que para entender bien el efecto emocional de estos pacientes tras su paso por la UCI, hay que tener en cuenta su situación dentro. “Son pacientes que están muy enfermos, muchas veces con un pronóstico incierto. Muchos están sedados o con medicaciones muy fuertes, incluso con ventilación”. Además, la constancia estimular de estas unidades puede afectar a la orientación de los pacientes, ya que “los estímulos son muy constantes, los ruidos, los pitidos las 24 horas, las mismas luces, no saben cuando es de día y cuando es de noche, no saben si dormir o estar despiertos…”

Además, con la COVID hay un factor añadido que puede acentuar aún más estas secuelas psíquicas. “Todo el personal va con los EPIS, las máscaras, las batas, no ven las caras de los médicos y esto provoca que los pacientes se sientan todavía más inseguros. Al no ver la cara del profesional no saben si viene la misma persona que antes y esta vorágine que se mantiene durante muchos días hace que la persona entre en un estado de mucha confusión”.

Nos cuenta la psicóloga Maldonado que es frecuente la aparición de alteraciones del estado de conciencia reflejadas mediante “alucinaciones o ideas delirantes”. Sostiene que “con mucha frecuencia, muchos pacientes piensan que están secuestrados”. Cuando se encuentran mejor saben que no ha sucedido, pero “en ese momento creen que es real y eso les hace sentirse muy inseguros”. Todo esto, sumado a la debilidad física y emocional, hace que una vez que están en planta “tengan muchos síntomas de ansiedad, de depresión o de estrés post-traumático como imágenes que les vienen a la cabeza reales o imaginarias”.

Hay un trabajo desde el punto de vista psicológico relacionado con separar la parte real con la irreal o imaginada dentro de los recuerdos del paciente durante su estancia en la UCI. “Muchos dicen que no se acuerdan, pero la mayoría sí recuerda algunas cosas”. Relata Maldonado el caso de una paciente que le contó que “en la UCI estaba convencida de que tenía un pincho en la boca y que intentaba, dentro de ese estado de confusión, pedir ayuda. Poco después, a medida que lo fue hablando, se dio cuenta de que era el respirador. Construir la historia de un modo más realista hizo que se calmara”.

Estos síntomas psíquicos son “respuestas normales dentro de una situación anormal”. La psicóloga es optimista en cuanto a la cura de estas secuelas o al menos, dice, “se mejora mucho”. “Se ve mucha diferencia entre los pacientes cuando entrar a planta que cuando ya se recuperan para irse a casa, la evolución a nivel emocional estamos viendo que es buena”. También depende de la propia persona, “hay personas muy resilientes, con una especial capacidad de sobreponerse, que llegan a experimentar un crecimiento post-traumático, una manera de tener las prioridades más claras y reordenar la escala de valores”.