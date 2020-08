Cantabria suma cinco nuevos casos, tres de ellos en la misma residencia que registró uno el sábado

antabria lleva contabilizados este domingo, 2 de agosto, cinco nuevos casos positivos de coronavirus, tres de ellos en la misma residencia de mayores en la que se registró el primer postivo el sábado 1 de agosto, que se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Entre los cinco nuevos, también se ha registrado otro caso importado de otra comunidad autónoma, aunque se trata de un paciente que ha vuelto a su provincia de origen, según ha informado la Consejería de Sanidad.

En la residencia de mayores afectada ya se han realizado pruebas PCR a todos los residentes y hoy se completarán los test a todos los trabajadores del centro. También se han adoptado otras medidas preventivas que contemplan la restricción de visitas y del uso de los espacios comunes de la residencia.

En cuanto a los datos correspondientes a ayer sábado, Cantabria registró 24 casos nuevos, que elevan a 3.322 la cifra de positivos acumulados desde el inicio de la pandemia. De ellos, 2.504 han sido detectados mediante PCR y 818 a través de test detección anticuerpos.

En total, el número de casos activos se ha elevado a los 137 -cinco más que ayer-, de los que 10 se encuentran hospitalizados y de nuevo hay un ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. El resto, 127 personas, permanecen en aislamiento domiciliario. El total de pacientes curados se eleva a 2.973, que son el 89% del total de infectados, y no se ha registrado ningún fallecimiento nuevo, por lo que el número de víctimas se mantiene en 212. En lo que respecta a los test, se llevan realizados 110.176 en Cantabria, lo que representa 18.953 por 100.000 habitantes.

Desde la Consejería de Sanidad se reitera la necesidad de cumplir las normas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, como el uso obligatorio de mascarillas, el mantenimiento de distancias de seguridad y medidas higiénicas como el lavado de manos con geles hidroalcohólicos. También se apela a la responsabilidad individual, sobre todo entre los jóvenes, al detectarse un patrón de contagio que revela que el número de casos primarios se da fundamentalmente entre este colectivo y se produce una transmisión secundaria en los núcleos familiares o en el entorno más cercano.

PETICION DE MEDIDAS

Desde la patronal de las residencias de mayores en Cantabria se pide que se diga dónde se encuentra ese brote y se pide la aplicación de unas medidas comunes al conjunto de centros. La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) "ve absurdo" que no se diga en qué residencia ha surgido un caso de COVID y pide que se concrete donde ha sido y que se tomen medidas para evitar que el virus se extienda por estos centros. "Estamos totalmente en contra de que no se diga qué residencia tiene el positivo", ha señalaado el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, Rubén Otero.



Y lo rechazan por varios motivos, fundamentalmente por la tranquilidad de las familias y de los propios centros y trabajadores. "Hay familias que tienen residentes en varias residencias. Y puede que yo reciba a un familiar de ese caso en mi residencia y no tomar medidas", explica Otero. Además, hay trabajadores que prestan servicios en varios centros, y "si no se sabe nada" se puede facilitar la transmisión del virus, dice el presidente de la FED. A su juicio, "es absurdo" no decir dónde ha surgido el positivo. "Hay que decirlo automáticamente y habrá que empezar a tomar medidas", opina. Otero señala que, aunque las visitas a los usuarios están "controladas" por las medidas sanitarias que hay en los centros, no hay garantías de que las salidas al exterior (por ejemplo si una familia quiere pasar más tiempo con el residente y se lo lleva) cumplan con la protección y las medidas de seguridad. "Si el consejero (Miguel Rodríguez) ha dicho que el virus va a volver a entrar en las residencias, y todos somos conscientes de que va a entrar, por favor que se tomen medidas", insiste el presidente de la FED.