Verónica Casado: "Aún estamos a tiempo de contener la situación"

Los contagios covid continúan aflorando en Aranda: el fin de semana se han sumado 11 casos positivos más, que se añaden a los 50 conocidos en un solo día correspondientes a las pruebas del pasado viernes: según los datos publicados por SACYL entre sábado y domingo el Centro de Salud Sur ha registrado tres casos más y el Centro Norte 8 nuevos positivos. En total durante los últimos siete días se han detectado 73 nuevos positivos en Aranda, 50 de ellos en un solo día, el del viernes.

Pese a ello la Junta solo ha declarado oficialmente la existencia de un brote al que vincula a 11 afectados y cuyo origen se encuentra en el ámbito familiar y laboral. Sin embargo fuentes sanitarias han confirmado a Radio Aranda la existencia de al menos otros dos focos familiares de transmisión del coronavirus correspondientes a sendas celebraciones, en uno de los cuales habría al menos ocho afectados vinculados. Aún así la consejera de Sanidad Verónica Casado se ha mostrado confiada en que aún se está a tiempo de frenar los contagios para evitar entrar en fase de transmisión comunitaria apelando a la responsabilidad de la ciudadanía y al compromiso del Ayuntamiento de Aranda, que ya ha asegurado tener a través de su alcaldesa. “Ahora mismo estamos a tiempo. Si conseguimos frenarlo en seco y no hay transmisión comunitaria no vamos a tomar las medidas que hemos implantado en Íscar y en Pedrajas.” Casado ha insistido en que “la clave para solicitar una inmovilización un poco más agresiva es la transmisión comunitaria, que significa que ya no tenemos control de los casos y es cuando ya tenemos que tomar otras medidas.” La consejera pedido la ayuda de todos los ciudadanos de Aranda para impedir una escalada de los contagios que conllevan mayor riesgo de incremento en el número de hospitalizaciones y de enfermos críticos. “El que hagamos en el primer escalón toda la contención que podamos es extraordinariamente importante. Y aquí quiero dar las gracias a la alcaldesa de Aranda por la extraordinaria colaboración estos días.”

Junto con la zona de salud de Íscar, Aranda Norte y Aranda Sur siguen siendo las únicas zonas en rojo de toda la Comunidad de Castilla y León, lo que significa que sigue la sospecha de transmisión comunitaria, aun asín confirmar. En estas zonas la Consejera ha indicado que "si nuestra zona se encuenra en color rojo se debe retringir al máximo el contacto social y aquellas actividades en las que podamos tener una exposición al virus, especialmente hay que evitar las aglomeraciones. Si siempre ha sido importante la responsabildiad individua ahora lo es aún más. No queremos confinarnos, no queremos estar confinados en nuestras casas, por lo tanto tenemos que ser responsables cada uno de nosotros: mantener las distancias de seguridad, ponernos las mascarillas y lavarnos las manos."

Casado ha afirmado que están dispuestos a acudir a la autoridad judicial si detectan que alguna persona afectada por covid incumple el preceptivo aislamiento. Verónica Casado ha reiterado que se ha iniciado un nuevo ‘peinado’ de control epidemiológico en todas las residencias de mayores de la comunidad, donde se repetirán las pruebas a internos y personal para detectar a tiempo cualquier posible caso antes de que se propague. Y teniendo en cuenta los repuntes que están afectando a todas las provincias y distintas zonas de salud considera más necesario que nunca mantener la cita previa telefónica en Atención Primaria para evitar contagios tanto entre pacientes como en personal sanitario.