Las turistas que dieron el primer positivo en La Graciosa denuncian las condiciones de su aislamiento

Marta y Laia (nombres ficticios) son dos amigas de 49 años, de Barcelona, que en febrero decidieron hacer un viaje a Canarias, concretamente a La Graciosa. Una de las dos, Marta, fue el primer caso positivo por Covid-19 en la isla. Desde entonces las dos han estado aisladas en un apartahotel de Lanzarote en el que aseguran que no existen unas condiciones salubres, sin ningún contacto y sin presencia de personal sanitario: "No tenemos termómetro, ni yo ni mi compañera, y no podemos tener autocontrol de todo esto. Yo no sé si un día puedo amanecer con fiebre", explica Laia.

La única persona que ven una vez al día, según apunta, es una mujer que a las 12 del mediodía les trae su comida para las siguientes 24 horas. "No sé dónde me han llevado, lo he mirado en Google Maps, pero nadie me ha informado de dónde estoy, y hace tres noches que dormimos aquí", insiste.

En declaraciones a la SER, ha aseverado que los apartamentos del complejo donde están (son edificios separados para evitar contactos) están cerrados desde marzo, y por ese motivo se ha acumulado suciedad y una gran fauna animal. Hormigas, cucarachas, arañas...

Sin embargo, son unas instalaciones que defiende la presidenta lanzaroteña, Dolores Corujo, ya que estuvieron a disposición durante el estado de alarma de los sanitarios, los cuerpos y fuerzas de seguridad y las ONGs "sin recibir queja alguna". En este sentido, ha señalado que "no cuestiona" las reclamaciones pero que "lo importante es que tienen que hacer la cuarentena y que el Cabildo asume todos los gastos ocasionados por estas personas".

Asimismo, ha recalcado que se trata de la única institución que soporta el 100 por cien de los costes de las turistas, tanto manutención como alojamiento, siendo "la primera vez que tenemos una casa de estas características"

Cronología de los hechos

Todo empieza cuando la pareja de Marta llama para explicar que ha dado positivo por coronavirus. Entonces, Marta y Laia se aislaron por responsabilidad propia e intentaron no mantener contacto entre ellas.

Se pusieron en contacto con las autoridades sanitarias y se hicieron una prueba PCR en Lanzarote. Marta dió positivo pese a ser asintomática, seguramente contagiada por su pareja, y Laia dió negativo. Igualmente las dos han tenido que aislarse tal y como marcan los protocolos, aunque no tengan síntomas ni malestar.