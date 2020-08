El Gobierno denuncia que la Xunta bloquea el dragado de la Ría do Burgo

El Gobierno central denuncia que la Xunta de Galicia bloquea el proyecto de regeneración de la ría de O Burgo. En una carta dirigida al presidente Feijóo, la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, insta a la Consellería do Mar a que avance en el trámite del expediente de contratación para poder iniciar los trabajos de limpieza.

La ministra indica que no puede seguir adelante con el proyecto si no cuenta con el imprescindible apoyo de la administración autonómica. Señala que tras varios meses de intercambio de escritos entre ambos equipos y alguna reunión infructuosa, necesita que la Consellería do Mar desbloquee el trámite pendiente, el de la contratación del dragado. El ejecutivo central subraya que mientras la Xunta no acredite la disponibilidad plena de los terrenos donde se acometerá la limpieza de la Ría no podrá licitar la obra. Es el gobierno autonómico, como responsable de la autorización de la actividad marisquera, el que tiene que dar los pasos, subraya el Ministerio, para certificar que en los terrenos donde se proyecta actuar no se desarrollan actividades que generen derechos que luego impidan ponerlos a disposición para desarrollar el dragado de la ría coruñesa.