El Dépor cita a su plantilla

El Deportivo ha comenzado a maniobrar tras el dictamen del Comité de Competición fijando el partido ante el Fuenlabrada para este miércoles. La primera medida ha sido citar a la plantilla para que se presente en A Coruña entre mañana martes y el propio miercoles "para pasar las pruebas PCR y disputar el partido ante el Fuenlabrada".

El club explica a la plantilla el cambio de criterio respecto a la decisión inicial de no presentarse al choque y lo hace en base a dos motivos. El primero el hecho de estar pendientes del fallo sobre el recurso de dar por perdido el partido al Fuenlabrada y descenderlo. De estimarse esto último, el equipo que se salvaría sería el Numancia, no el Deportivo. En segundo lugar la multa económica a la que se enfrentarían en caso de no presentarse.

Ahora queda por ver qué equipo puede reunir el Deportivo, toda vez que la plantilla se encontraba de vacaciones, algunos a muchos kilómetros de A Coruña, mientras otros ya se han despedido del club.